Arsenal efsanesi Martin Keown, takımının Everton karşısında aldığı rahat Premier Lig galibiyetinin ardından Gabriel Magalhaes'e övgüler yağdırdı. Brezilyalı savunmacı, “kulübün efsanesi” olarak nitelendirilirken Mikel Arteta'nın ekibi, puan tablosunun zirvesinde Manchester City ile puanlarını eşitledi.

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Arsenal, Everton karşısında kritik galibiyeti aldı

Arsenal, Manchester City'nin tökezlemesini değerlendirerek Emirates Stadyumu'nda Everton karşısında rahat bir 2-0'lık galibiyet aldı. Yaz transfer döneminde takıma katılan Ezri Konsa, henüz yedinci dakikada topu ağlara göndererek ev sahibi ekibe mükemmel bir başlangıç yaptırdı.

Brezilyalı stoper Gabriel ise 68. dakikada attığı kafa golüyle maçın sonucunu belirledi. Bu sonuç, Arsenal'ın üst üste üçüncü Premier League galibiyeti oldu ve Arteta'nın ekibini 21 puanla Manchester City'nin yanına, zirveye taşıdı.

Keown, Gabriel'i kulüp efsanesi olarak nitelendirdi

Etkileyici savunma performansının ardından Arsenal'ın eski emektar oyuncusu Keown, Gabriel'e özel bir övgüde bulundu. BBC'nin Match of the Day programında konuşan eski futbolcu, Brezilyalı oyuncunun kulübe büyük katkısını vurguladı.

Keown, "Gabriel artık Arsenal'daki altıncı sezonunda ve bu adam tam bir makine," dedi. "Bir forvetin ona üstünlük sağladığını nadiren görürsünüz. Ne kadar olgunlaştığını ve savunmanın lideri hâline geldiğini gördüm. Bugün yine muazzamdı. Savunma yapmayı çok seviyor ve taraftarlar da ona bayılıyor. Artık bu kulübün bir efsanesi."

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Keown'dan Konsa transferine büyük övgü

Keown, Aston Villa'dan 55 milyon sterlinlik anlaşmayla Arsenal'a katılan Konsa'ya da değindi. Yorumcu, İngiltere millî takım oyuncusunun William Saliba'nın da yer aldığı savunma hattına ne kadar sorunsuz uyum sağladığını belirtti.

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Keown, "Ona ve kulübe katıldıktan sonra gösterdiklerine büyük hayranlık duyuyorum. Harika bir transfer oldu," diye açıkladı. "Zaten birçok harika stoperleri vardı ama onun takıma uyumu sorunsuz oldu. Muhteşemdi. Arsenal için gerçekten olağanüstü bir transfer."

Yeni stoper ikilisini öven Keown, şunları ekledi: "Gabriel ile kurduğu ortaklığa bakınca, şu anda Premier League'de daha iyi bir ikili görmüyorum. Takıma geldi ve hiç gölgede kalmadı."

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Arsenal, yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor

Everton karşısındaki galibiyet, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin günün erken saatlerinde Aston Villa'ya yenilmesiyle daha da önemli hâle geldi. Arteta'nın ekibi şimdi kısa süreliğine Premier League'e ara verecek. Arsenal, salı akşamı EFL Cup'ın dördüncü turunda League Two'da zor günler geçiren Fleetwood Town ile karşılaşacak.