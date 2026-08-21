Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun takımı yoluna emin adımlarla devam ediyor: Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında Litvanya temsilcisi FK Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup eden Türk devi, 2026/27 sezonunda organizasyonun lig aşamasına şimdiden bir adım yaklaşmış durumda. Boğaz ekibinin gollerini 6. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 12. dakikada Michael Amir Murillo ve 59. dakikada Orkun Kökçü attı.

Ancak sezonun şu ana kadarki en dikkat çeken ismi kalede olmaya devam ediyor: Nübel, Kaunas ekibine karşı yeni takımı adına altıncı resmi maçına çıktı ve üst üste altıncı kez kalesini gole kapattı.

Türk basını bir kez daha memnuniyetle karşılık verdi. "Nübel bir duvar, gol yemiyor" ifadeleriyle Hürriyet, yeni transferi övdü: "Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti."

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Beşiktaş sezona ilk altı maçta gol yemeden başladı

Nübel, 2020 ile 2026 yılları arasında Bayern Münih ile sözleşmeliydi, ancak burada hiçbir zaman kalıcı şekilde tutunamadı ve bu süreçte rekortmen adına yalnızca dört resmi maçta forma giydi. Buna karşılık VfB Stuttgart'taki kiralık dönemi başarılı geçti.

Beşiktaş için bu sonuç aynı zamanda Italiano yönetimindeki altıncı maçta altıncı galibiyet anlamına geliyordu. Gelecek perşembe günü rövanş maçı oynanmadan önce takım, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Transfer piyasasındaki büyük yatırımların da etkisiyle oluşan olumlu tabloyun burada da sürmesi hedefleniyor.

Kulüp yöneticileri yeni isimler için şimdiye kadar yaklaşık 67 milyon euro harcadı. Temmuz ayında Bayern Münih'ten yaklaşık altı milyon euroya bonservisi alınan Nübel'in yanı sıra Beşiktaş başka pahalı transferler de yaptı.

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Beşiktaş'ın yeni transferleri kimler?

Daha önce Benfica'dan kiralanan Kökçü, 30 milyon euro karşılığında kalıcı olarak kadroya katıldı. Ayrıca İstanbul ekibi, Juventus'tan Dusan Vlahovic'i bonservissiz olarak kadrosuna kattı ve Arsenal'den Leandro Trossard'ı 18 milyon euro karşılığında transfer etti.

Ancak Zalgiris galibiyetinde bir de kötü haber vardı: Trossard, maç içinde sakatlandı ve karşılaşmaya devam edemeyerek oyundan alınmak zorunda kaldı.