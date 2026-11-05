Franco Mastantuono, İspanya’nın başkentinde geçirdiği dönemi anlattı ve Real Madrid’deki deneyimini olağanüstü olarak nitelendirdi. Şu anda gelişimini Santiago Bernabeu’dan uzakta sürdüren Arjantinli oyun kurucu, mevcut kadrodaki bir yıldızı da en sevdiği oyuncu olarak gösterdi.

Reklam

Jude Bellingham'a ve Madrid'in yıldızlarına hayranlık

Arjantinli yıldız adayı Mastantuono, Real Madrid'de geçirdiği günleri sevgiyle anarken kulübün mevcut yıldızlarına duyduğu büyük hayranlığı dile getirdi. Genç oyun kurucu, 2025 yazında River Plate'den Real Madrid'e katıldı ve tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta üç gol ve bir asist kaydetti. Şu anda Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Mastantuono, DAZN'deki İtalyan programı My Skills'e katıldığında İspanya'nın başkentindeki ortamı ne kadar değerli bulduğunu içtenlikle anlattı ve parçası olduğu soyunma odasında gördüğü sıcak karşılamayı vurguladı.

Avrupa futboluna geçişini anlatan Mastantuono, “Real Madrid'de bana inanılmaz iyi davrandılar. Kulüpteki insanları, takım arkadaşlarımı kastediyorum; etkileyiciydi,” dedi. Jose Mourinho'nun elindeki onca yeteneğe rağmen, genç oyuncu için bir isim diğerlerinin önüne çıkıyor. Birçok takım arkadaşının kalitesini kabul etmekle birlikte, sahadaki başlıca ilham kaynağının İngiliz bir orta saha oyuncusu olduğunu açıkça belirtti.

Arjantinli oyuncu, “Bellingham'ı çok seviyorum, Madrid'de en beğendiğim oyuncu o,” dedi. Kadronun her mevkide dünya çapında yeteneklerle dolu olduğunu da ekledi: “Vinicius, Mbappe, Valverde ve çok iyi bir oyuncu olan Brahim de var. Şimdi Diomande, Espi de var. Harika bir takımları var.”

Messi ile aynı takımda olmak ve millî takım deneyimi

Mastantuono, yedi kez millî formayı giyip bir gol attığı Arjantin Millî Takımı'ndaki deneyimlerinden de söz etti. Bu süreçte efsanevi Lionel Messi ile yolları kesişti. Arjantinli her genç oyuncu için Ballon d'Or'u sekiz kez kazanan Messi ile sahayı ya da takım kadrosunu paylaşmak, bir hayalin gerçekleşmesi demek. Mastantuono da her anın değerini bildi. Buna, Messi'nin Arjantin ile sürdürdüğü görkemli kariyerine son vermesinden önce Benin'e karşı oynadığı son millî maçta sahada geçirdiği 11 dakika da dahildi.

Reklam Reklam

O anları belirgin bir duygusallıkla hatırlayan Mastantuono, “İnanılmazdı. Messi ile aynı kâğıtta ya da futbolla ilgili herhangi bir şeyde yer almak benim için en üst nokta,” dedi. Genç oyuncu, kaptanın spor dünyasındaki ikonik konumu nedeniyle Messi ile kurduğu bağı bugüne kadarki profesyonel hayatının zirvesi olarak görüyor. “Bir oyuncunun başına gelebilecek en büyük şey bu, çünkü Messi bütün rekorları kırdı,” diyen Mastantuono, Messi'nin Arjantin formasıyla çıktığı son maçın tüm ülke için “çok üzücü” olduğunu da kabul etti.

Related Topics

Fiorentina'da İtalyan futboluna uyum

Fiorentina ile Serie A'ya alışmaya başlayan Mastantuono, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta dört gol atarak takımın önemli isimlerinden biri hâline geldi.

İtalya'daki taktiksel beklentileri İspanya ve Arjantin'deki deneyimleriyle karşılaştıran orta saha oyuncusu, oyun tarzındaki belirgin farklara dikkat çekti. “Serie A, İspanya liginden çok farklı. Bütün takımlar çok teknik ve bu da onu topa daha fazla sahip olunan bir lig hâline getiriyor,” dedi. İtalya'nın en üst düzey ligiyle Güney Amerika futbolu arasında, özellikle müdahalelerin sertliği ve topla girilen bire bir mücadeleler açısından bazı fiziksel benzerlikler bulunduğunu da belirtti.

Reklam

Juventus sınavı bekliyor

İlk 10 maçından sekiz puan çıkaran Fiorentina, Serie A'da 16. sırada yer alıyor ve düşme hattındaki 18. sırada bulunan Monza'nın yalnızca bir puan üzerinde. Fiorentina, yaklaşan millî maç arasından önceki son karşılaşmasında pazar günü Juventus'u ağırlamaya hazırlanıyor.