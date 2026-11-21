Fulham teknik direktörü Alvaro Arbeloa, takımını Etihad Stadyumu’nda Manchester City ile 1-1 berabere kaldıkları tarihi maç öncesinde nasıl motive ettiğini anlattı. Bu sonuç, Fulham’ın Manchester City karşısındaki 20 maçlık yenilgi serisine son verdi. Seri, İngiliz futbol tarihindeki en uzun yenilgi serisiydi.

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Arbeloa tarihin yüküne meydan okudu

Cumartesi günkü karşılaşma öncesinde istatistikler, Fulham’ın aşamayacağı bir engel gibi görünüyordu. Manchester City, iki takım arasında tüm kulvarlarda oynanan son 20 maçı kazanmıştı. Bu rekor üstünlük, ev sahibinin bir galibiyet daha almasının kaçınılmaz olduğunu düşündürüyordu. Ancak Arbeloa, geçmişteki yenilgilerin mevcut kadrosu üzerinde baskı yaratmasına izin vermedi.

Arbeloa, maç öncesi hazırlıklarını değerlendirirken “Kolay değildi,” dedi. “Millî maç arasından sonra işler hiçbir zaman kolay olmaz, özellikle de buraya geliyorsanız. Onlara daha önce 20 maç kaybettiğimizi, ama o 20 maçı oynamadığımızı söyledim. İnanırsak onları yenebiliriz. Her top için mücadele eder, karakterli ve kişilikli oynarsak onları yenme şansımız olur.”

“İnandılar ve çok iyi oynadılar. Bir puandan memnunum ama üç puanı tercih ederdim. Performansımızdan, nasıl oynadığımızdan ve onlara nasıl baskı yaptığımızdan çok mutluyum. Buraya sadece savunma yapmaya değil, onları yenebileceğimizi düşünerek geldik. Bir ya da iki gol daha atabilirdik. Oyuncularla gurur duyuyorum,” diye konuştu BBC Sport’a.

Muniz parladı, City baskıyı hissetti

Getty Images

Konuk ekip, 16. dakikada eski City oyuncusu Oscar Bobb’un hazırladığı pozisyonda Rodrigo Muniz’in ceza sahasında bulduğu boşluğu değerlendirip topu ağlara göndermesiyle sürpriz bir şekilde öne geçti. Elliot Anderson ikinci yarıda sert bir voleyle ev sahibi adına eşitliği sağlasa da Arbeloa, ilk takımda düzenli olarak forma giyme fırsatını sabırla bekleyen Brezilyalı forvetinin katkısını övmekte gecikmedi.

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Arbeloa, Muniz’in gol katkısına ilişkin “Onun adına çok mutluyum,” dedi. “Fırsat bekliyordu ve çok çalışıyordu. Bu, oyuncuların herhangi biri için de geçerli. Aşağı yukarı aynı ilk 11’le oynuyor ve iyi bir takım kuruyoruz. Harika 23 oyuncum var. Rodrigo harika bir gol attı. Baskı yapıyor ve savunmaya yardım ediyordu.”

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Arbeloa sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz mücadeleciyiz. Mağlupken bile doğru yoldaydık. Oyuncular fikrimize her zaman inandı. Nasıl oynamak istediğimizi hiç değiştirmedik. Maç kazanmamız gerekiyor ama bugün oynadığımız gibi oynarsak çok maç kazanacağız.”

Etihad’da tartışmalı karar

Fulham’ın direncine rağmen maçta tartışmalı anlar da yaşandı. Manchester City, ilk yarının başlarında Erling Haaland ile beraberliği yakaladığını düşündü. Ancak hakem Tom Bramall, forvetin Bernd Leno’nun elindeki topu kurallara aykırı biçimde aldığını değerlendirerek golü iptal etti.

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Haaland’ın karıştığı bu son derece tartışmalı karar , özellikle tekrar görüntülerinin Alman kalecinin topun kontrolünü tam olarak sağlamamış olabileceğini göstermesi nedeniyle ev sahibi taraftarları öfkelendirdi. Arbeloa, Haaland’ın iptal edilen golü sorulduğunda “Görmedim,” dedi. “Leno bana bunun açık bir faul olduğunu söyledi. Benim için bugün önemli olan bu değil.

Önemli olan, burada nasıl oynadığımız.” Bu beraberliğin ardından Manchester City, lig lideri Arsenal’ın beş puan gerisinde kaldı. Fulham ise Eylül 2011’den bu yana süren kötü seriyi bitirmenin verdiği büyük özgüveni kazanacak. Arbeloa’nın takımı bu sezon üst ligde öne geçtiği maçlarda neredeyse tüm diğer takımlardan daha fazla puan kaybetmiş olsa da bu performans, yeni kazanılmış bir olgunluğa işaret etti.