NY Times’ın haberinin arka planı: Trump, Balogun’un cezasının kaldırılmasını istemek için Infantino’yu aradı

FIFA, Bosna ile oynanan son 16 turu maçında VAR müdahalesinin ardından doğrudan kırmızı kartla oyundan atılan ABD'li forvet Folarin Balogun'un cezasını askıya almaya karar verdi. Şimdi ise New York Times, forvet oyuncusunu “aklayarak” yarın gece Belçika ile oynanacak çeyrek final maçında sahaya çıkmasına izin verme kararının, Trump’ın Infantino’ya yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından alındığını ortaya koyuyor. Haberin kaynağı, görüşmeden haberdar olan üç kişi olarak belirtiliyor.





FIFA YORUM YAPMIYOR - Yine New York Times’a göre, bu olay ayrıca Infantino’nun yıllardır Trump’ın gözüne girmeye yönelik çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Geçen yıl FIFA, Trump’a “FIFA Barış Ödülü”nü (FIFA Peace Prize) kurup takdim etmişti; bu, başkanın Nobel Barış Ödülü’nü kazanmak için yürüttüğü – daha sonra sonuçsuz kalan – kamuoyu kampanyasının tam ortasında gerçekleşmişti. FIFA, ABD’li gazetenin yorum talebine hemen yanıt vermedi.