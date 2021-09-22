NXGN Ziyareti: Michy Batshuayi'nin 17 yaşında parlayan kardeşinin umut yolculuğu

Belçikalı futbolcu, 2016 yılında dünyanın en iyi 50 genç futbolcusundan biri olarak gösterildi ancak şimdi neden kayboldu?

Michy Batshuayi'nin İngiliz futbolunda geçirdiği dönemi hayal kırıklığından başka bir şey olarak tanımlamak zor olurdu.

2016'da Chelsea'ye 33 milyon sterlinlik (44 milyon dolar) bir imza atan Batshuayi, Stamford Bridge'de düzenli yer bulamadı ve o zamandan beri Maviler'in kiralık ordusunun en iyi tanınan üyelerinden biri oldu. 2021-22 sezonu için ise Beşiktaş'ta oynamaya karar verdi.

Batshuayi, İngiltere'de zorluk çekmiş olsa da, şimdi kardeşinin daha iyisini yapıp yapamayacağını görme zamanı.

Batshuayi'nin küçük kardeşi Aaron Leya Iseka, Michy babasının soyadını taşırken annelerinin kızlık soyadını almış. Bu yaz ise iddialı Championship kulübü Barnsley'e katıldı.

2016'da dünyanın en iyi genç futbolcularının yer aldığı NXGN listesinde 42. sırada bulunan Leya Iseka'dan çok şey bekleyen sadece Goal değildi.

Belçikalı golcü, Anderlecht için ilk profesyonel maçına henüz 17 yaşında çıktığında dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak o dönemden bu yana kariyeri; sakatlıklar, başarısız kiralık hamleleri ve kalıcı bir kulüp bulmak için mücadele ile geçti. Şimdi ise Ağustos ayı sonlarında Barnsley ile yeni bir sayfa açtı.

Anderlecht altyapısında yetişen Leya Iseka kulüp için kaydettiği gollerle Belçika devinde yetişen başka bir gol makinesini taklit ediyor gibiydi: Romelu Lukaku.

2013-14 UEFA Gençlik Ligi'nin açılış maçında, o zaman 15 yaşında olan oyuncu, kendinden dört yaş büyüklerle oynuyor olmasına rağmen, Anderlecht formasıyla Olympiakos'a karşı alınan 4-2'lik galibiyette hat-trick yaptı.

Ertesi sezon, Belçikalılar yarı finale çıkarken, Barcelona'ya karşı son 16 turu zaferinde ve 5-0'lık Porto çeyrek final galibiyetinde attıkları da dahil olmak üzere yedi maçta dokuz gol kaydetti. A takımda fırsat bulmak için sesi daha yüksek çıkıyordu.

Anderlecht menajeri Besnik Hasi, "Muazzam bir yeteneğe sahip ve şimdiden büyük adımlar attı, ancak daha yapması gereken çok şey var." dedi. "Aynı çabayı göstermeye devam etmesi koşuluyla, Iseka yakın gelecekte Anderlecht hücumunu yönetebilecek. Ona çok güveniyorum."

Gençlik Ligi'ndeki performansı, Leya Iseka'ya Avrupa'nın büyük kulüplerinde yer alacağı bir sözleşme kazandırmaya yetti. Ancak Eylül 2015'te, bu anlaşmayı resmiyete döküldükten sadece haftalar sonra çapraz bağları koptu ve 2015-16 sezonunun neredeyse tamamını kaçırdı.

Buna rağmen, Leya Iseka hala NXGN'de yer alacak kadar saygı görüyordu ve onun için yazılan metnin girişinde şu ifadeler vardı: "Anderlecht, Brüksel doğumlu Kongolu forvetin dönüşünü endişeyle bekliyor.

"Hareketliliği ve fırsatçılığı nedeniyle, kaçınılmaz olarak ağabeyi ile karşılaştırmalar yapıldı, ancak Leya Iseka daha çevik."

Marsilya bu karşılaştırmaları kesinlikle dikkate aldı ve Temmuz 2016'da Michy'nin kulüpten Chelsea'ye transfer olmasının ardından Leya Iseka ile kiralık olarak anlaştı. Batshuayi, Velodrome'daki son yılında toplamda 23 gol atmıştı ve Leya Iseka'nın ağabeyinin yokluğundan oluşan boşluğu dolduracağı düşünülüyordu.

Ancak, uzun bir aranın ardından formunu ve kondisyonunu yeniden keşfetmeye çalışmak ve Batshuayi üzerinden gelen bu baskı fazla geldi ve Ligue 1'deki sekiz golsüz maçın ardından Leya Iseka, Belçika'ya döndü.

Bu hayal kırıklığı hissi, Leya Iseka'nın Zulte Waregem (kiralık), Toulouse ve Metz'deki (kiralık) sonraki dönemlerinde de norm haline geldi ve 93 lig maçında sadece 16 gol attı.

Tüm bunlara rağmen İngiliz futbolunun ikinci kademesine düşmenin, eski genç dahiyi canlandıracağına dair umut var.

Geçen sezon Championship'in sürpriz play-off ekibi olan Barnsley, son yıllarda hem transferleri hem de menajer tercihleri ile risk alarak ün kazandı.

Elbette Barnsley yeni transferlerini çalıştırmaya hevesliydi ve Leya Iseka'ya vize verilmesinin dört hafta sürmesiyle kulüptekiler çileden çıktı.

Barnsley eş başkanı Paul Conway, Yorkshire Post'a öfkeyle "Bu bir şaka, bu gülünç" dedi. "Bu ülkeyi anlamıyorum, bu büyük bir endüstri ve biz burada çok fazla vergi ödüyoruz. Vize verme zamanlaması için neden standart bir sürecimiz yok?

"Leya Iseka, İngiltere'de oynamak için onay aldı... Varsayımımız, vizeyi yaklaşık bir hafta içinde alacağımızdı. Bu konuda çalışan avukatlarımız var ve Belçika Hükümeti de bize yardımcı oluyor."

"Şaka gibi. Aynı zamanda, Manchester United ve Chelsea'nin oldukça hızlı bir şekilde oyuncuları getirdiğini görüyorsunuz. Muhtemelen İçişleri Bakanlığı ile Barnsley Futbol Kulübü'nden daha iyi ilişkilere sahipler."

Leya Iseka ise bir Spongebob Squarepants meme'i ile yaptığı paylaşımla ilk maçı için zorunlu bekleyişi üzerinden şaka yaptı.

Sonunda prosedürler halledildiğinde, bir Barnsley oyuncusu olarak ilk üç maçında iki farklı rolde oynadı.

Bournemouth'a 3-0 yenildikleri maçta dokuz numara olarak oyuna girdi ve ardından, ofansif orta saha oyuncusu olarak görevlendirildiği Stoke City ve Blackburn Rovers'a karşı ilk yarıda görev aldı.

En iyi pozisyonuyla ilgili henüz bir kesinlik yok ancak güçlü yönlerini keşfetmede istekliliği fark ediliyor.

Leya Iseka, Batshuayi'den daha yapılı görünüyor, ancak gençliğinde gösterdiği çevikliği ve hızı bulabileceğine dair hala umut var.

Happy to be back with the team ❤️ @BarnsleyFC pic.twitter.com/gmLcKAMhaj — Aaron Leya Iseka (@Leyalseka) September 4, 2021

Leya Iseka'nın Twitter sayfasında yer alan 20 saniyelik bir klip kesinlikle cesaret veriyor. Bu kısa sürede bir antrenmanda ilki dönüp içgüdüsel olarak köşeye yerleştiği, ikincisi savunmayı ve kaleciyi geçtiği, üçüncüsü ise uzaklardan gelen üç gol atıyor.

Leya Iseka'ya NXGN'de yer almasını sağlayan yeteneği, istikrarlı bitiriş ve fırsatçılığı hala mevcut olabilir. Onu bulabilirse, ağabeyini gölgede bırakabilir.

Çeviren: İdil Erin Tetik

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