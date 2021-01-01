NXGN yıldızı Pedri milli maç heyecanı öncesi geleceği düşünmüyor

18 yaşındaki Pedri, Luis Enrique'nin İspanya Milli Takımı'na davet edildi. Genç oyuncu İspanya ile EURO 2020'de de olabilir.

Barcelona'nın genç orta sahası Pedri, İspanya Milli Takımı ile ilk maçına çıkma hazırlığı yaparken geleceği düşünmeme konusunda ısrarcı.

18 yaşındaki oyuncu Camp Nou'da harika bir çıkış yakaladı ve formuyla 1 Ocak 2002 veya sonrasında doğan en iyi 50 futbolcunun yer aldığı NXGN listesinde dördüncü oldu.

Pedri meteorik yükselişiyle ilk kez İspanya Milli Takımı'ndan davet aldı. Genç oyuncu 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'nın Perşembe günü oynayacağı Yunanistan maçında ülkesinin formasını giyebilir.

Pedri ne söyledi?

Pedri, 2021 NXGN listesinde yer aldıktan sonra Goal'e verdiği özel röportajda ''Gelecek için hedefler belirlemekten hoşlanmıyorum'' dedi.

''Her zaman günden güne gelişmeye çalışıyorum ve hep daha fazla ilerlemeye çalışıyorum. Tek düşüncem Barcelona ile gelişmek''

''EURO 2020 bir rüya ve gerçekleşmesini umuyorum. Ancak ayaklarımı yerde tutmalı ve çalışmayı sürdürmeliyim''

Pedri'nin EURO 2020'de oynama ihtimali ne kadar?

Bu soru sezon başında sorulsaydı, Pedri'nin İspanya U21 takımıyla ilk maçını Eylül ayında oynadığını düşünerek şansı çok düşük olurdu.

Ancak bu sezon özellikle Lionel Messi ile iletişimiyle La Liga'nın göze çarpan olağanüstü yaratıcılığa sahip orta saha oyuncularından biri haline geldi.

Sonuç olarak artık İspanya'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda olma şansı var. Özellikle de İspanya'nın oynayacağı Yunanistan, Gürcistan ve Kosova maçlarında etkileyici bir performans ortaya koyarsa...

Zorlu bir bölge için rekabet ettiği gerçek. Thiago Alcantara, Koke, Fabian Ruiz, Saul Niguez, Dani Ceballos ve Marcos Llorente gibi isimler de orta saha kontenjanında yer almak için mücadele ediyor.

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NXGN 2021'i kim kazandı?

Pedri, 2021 NXGN listesinde dördüncü sırada yer almasına rağmen en yüksek dereceye sahip Barcelona'lı oyuncu değildi. Ödülü kazanan Ansu Fati oldu.

Fati; Eduardo Camavinga, Giovanni Reyna ve Pedri gibi sert rakiplerini geçti ve Jadon Sancho, Gianluigi Donnarumma ve Rodrygo gibi isimlerin izinden giderek ödülün altıncı kazananı oldu.

Barcelona'nın bir diğer genç orta saha oyuncusu Ilaix Moriba da listeye girmeyi başardı. Son zamanlarda Ronald Koeman'dan şans bulan genç oyuncu listeye 50. sırada girdi.