NXGN 2022'nin sahibi Jude Bellingham'ın doğuşu: Futbolun en iyi wonderkid'i olan "küçük ve zayıf" genç

Jude Bellingham, 17 Şubat'ta Signal-Iduna Park'ta İngiliz medyasına konuşmayı beklediği sırada yüzünden hayal kırıklığı akıyordu.

Orta saha oyuncusu, kış tatilinin ardından kulübünün Avrupa'ya dönüşünde hem gol atmış hem de asist yapmış olsa da, Rangers'a karşı evlerinde aldıkları 4-2'lik mağlubiyete de şahit olmuş ve Avrupa Ligi'ni kazanma umudunu kaybetmişti.

Bellingham, BT Sport'a, "Bu tür şansların kaçmasına izin veremeyiz," diye konuştu: "Ama biraz umudumuz var, ikinci maçı oynayacağız ve soyunma odasında pes edecek tek bir kişi yok çünkü ben izin vermeyeceğim."

Bellingham BT Sport'a "Bu tür şanslara izin veremeyiz," diye başladı, "ama biraz umut var çünkü ikinci bir ayak var ve soyunma odasında pes edecek tek bir kişi yok çünkü ben vermeyeceğim. bırak onları."

Açıklamaları kısa sürede viral oldu ve taraftarlar, yabancı bir ülkede Avrupa'nın seçkin kulüplerinden birinin soyunma odasında, 18 yaşındaki bir oyuncunun sergilediği liderliğe hayran kaldı.

"Geleceğin İngiltere kaptanı" sözleri, sosyal medyadaki İngiliz taraftarların tekrar eden bir temasıydı ve muhtemelen bu düşüncelere katılacak çok sayıda futbolcu olacaktır.

Bellingham'ın kazanma dürtüsü ve duygularını dizginlememesi, taze bir genç olarak ilk günlerinden bu yana kendisine duyduğu güvenin bir işareti.

Dortmund'un şef scout'ı Marcus Pilawa, GOAL'e verdiği demeçte, "Onu Birmingham City U-23 maçında ilk canlı izlediğimde, nispeten zayıf ve fiziksel olarak ortalamaydı," dedi. "Yani fiziksel yetenekleri nedeniyle öne çıkmadı, ancak kaptandı ve burada yaydığı sorumluluk duygusunu orada da sahaya yansıtıyordu.

"Başka bir deyişle, inanılmaz sorumluluklar üstlendi, karizması vardı, cesurdu ve belirli liderlik kriterlerine sahipti. Oyunun orta sahada nasıl düzenlenmesi gerektiğini biliyordu ve inanılmaz bir istatistiği vardı."

Bellingham'ın dünya futbolunun önde gelen orta saha yeteneklerinden biri olmasının temellerini atan ve 1 Ocak 2003 ile sonrasında doğan en iyi erkek futbolcu olarak NXGN 2022 ödülünü kazanmasına yardımcı olan bu özelliklerdir.

Bu, hem kulüp hem de milli düzeyde sayısız rekor kıran ve 2020-21 sezonu için Bundesliga Yılın Çaylağı seçilen Bellingham için birçok küresel başarıdan ilki olabilir.

Bellingham'ın yakaladığı küresel başarı, Birmingham şehir merkezinin 24 km uzağında bir kasaba olan Stourbridge'de yaşadığı ilk yıllarından çok farklı.

Birmingham City U-8 oyuncusu olarak parladığı ve başarılı olmayla kendini geliştirme dürtüsünün geliştiği yer orasıydı.

Birmingham akademisine girdikten sonra, becerilerini geliştirmek için antrenmandan sonra çalışmaya kalır ve antrenörlerinden çok yönlü oyununu geliştirmek için onu farklı pozisyonlarda oynatmalarını isterdi.

14 yaşına geldiğinde kulübün U-18 takımında oynuyordu, 16. doğum gününden sadece bir ay sonra teknik direktör Pep Clotet tarafından A takım maçına alındı ve Birmingham tarihinin en genç oyuncusu oldu. Birkaç hafta sonraysa kulüp tarihinin en genç golcüsü ünvanını özgeçmişine ekledi.

Birmingham'daki profesyonel gelişim aşaması programının başkanı Mike Dodds, GOAL'e verdiği demeçte, "A takımla oynamaya başladığında, iyi bir oyuncu olduğu için uyum sağladı" dedi. "Eğer A takım ortamına girerseniz ve iyi bir oyuncuysanız, orada size saygı vardır."

"Bence A takımda bir kez fırsat bulduğunda oyuncular, 'Bu çocuk efendi biri' diye düşündü ve bu yüzden çok iyi uyum sağladı. Ona güvenebileceklerini görünce yaşını unuttular. Sadece bir diğer takım arkadaşı oldu."

"İyi bir oyuncu olma ve onlara güvenebilme kombinasyonuna sahip olduğunuzda, yaş önemsiz hale gelir. O yaştaki oyuncuları o ortama koyduğunuzda sizi şaşırtabilirler."

🎙 "Oh what a moment for Jude Bellingham, in front of the Tilton, 16 years of age."



The time @BellinghamJude became the Club's youngest ever goalscorer is our #MomentOfTheDay. 💪💙 pic.twitter.com/QHihPVmAXy — Birmingham City FC (@BCFC) March 31, 2020

2019-20 sezonunda A takımda 44 kez forma giyen ve İngiltere'de Championship'te dört gol atan Bellingham, hem kendi antrenörlerini hem de rakip yöneticileri şaşırttı.

Clotet, The Athletic'e o sezonun sona ermesinin ardından, "Bana göre futboldaki en eksiksiz oyuncu olmak için savaşmak zorunda" dedi. "Bunu yapmak için her şeye sahip. Bir oyuncu olarak gökyüzüne dokunabilir - sınırı yok."

Bu yeteneği, Avrupa'nın en büyük kulüplerinin de yeni öğrenmeye başladığı bir şeydi.

Aslında, yıllar boyunca İngiltere'nin alt takımlarında gösterdiği performans göz önüne alındığında, Manchester City, Bayern Münih ve Barcelona, Bellingham ilk maçına çıkmadan önce onunla ilgileniyorlardı.

Arsenal ve Manchester United sezon ilerledikçe bu yarışa katıldı, ancak galip çıkan Dortmund oldu ve onun için 25 milyon euro ödediler.

Pilawa, "2017'nin sonunda bir İngiltere U15 maçında gözümüze çarptı ve üç ay sonra onu diğer milli turnuvalarda takip ettik" dedi.

"Onu ilk fark edenler arasındaydı ve 16. doğum gününde, o hala küçük, zayıf bir oyuncuyken almak istedik. Sadece Championship'te oynadığında değil, o zaman da ona inanmıştık."

GOAL

"Ailesi ve kendisiyle iyi bir güven ilişkisi kurduk. Ona net bir plan ve güçlü ile zayıf yönlerini, nerede, nasıl uyum sağladığını gösteren bir profil verdik."

"Ona, 'Oyuncu kalitesi açısından rekabette olacaksın ancak avantajın senin profilinde biri takımımızda yok, bu yüzden kesinlikle bizimle oynayacaksın' dedik."

"Birmingham'da sağ kanat olarak da kullanıldı. Ama biz ona, 'Bizimle kanat oyuncusu olmayacaksın, kesinlikle sekiz olacaksın' dedik. Çok zorlu bir mücadeleydi çünkü rekabet büyüktü."

Bellingham'ın Birmingham'dan ayrılışı, özellikle 22 numaralı formasının emekli edildiği düşünüldüğünde, oldukça muazzamdı.

Hem oyuncuya hem de çocukluk kulübüne eleştiri ve alaycı şakalar yapıldı ancak Birmingham, kulübün şimdiye kadar yetiştirdiği en büyük yetenek olduğunu -henüz değilse de bir gün- biliyordu.

Bellingham kendisinden şüphe edenleri susturmak için fazla zaman harcamadı ve Dortmund'daki ilk maçında kulübün en genç golcüsü oldu.

Bellingham'ın ileride nerede oynayacağı tartışmalı. Liverpool'da Jürgen Klopp'un oyuncularından istedikleriyle uyumlu, Chelseai 2021 yazında onunla anlaşmak istiyordu ve Manchester United, Jadon Sancho gibi onu kadroya katmaya kararlı.

Kırmızı Şeytanlar'ın efsanesi Rio Ferdinand onu şimdiden, "Geleceğin Ballon d'Or galibi" olarak tanımlıyor.

Ne olursa olsun, Bellingham, A takımda oynadığı üç sezondan daha fazlası için verdiği sözü tutma konusunda hem yeteneğe hem de özgüvene sahip.

En tepeye ulaşmaktan vazgeçmeyecek, kendine izin vermeyecektir.