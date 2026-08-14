Milan, Ethan Nwaneri'yi istiyor. Arsenal, genç yeteneği kiralık gönderip göndermemeyi değerlendirirken, Mikel Arteta'nın basın toplantısındaki sözleri, 19 yaşındaki oyuncunun bu transfer döneminde gerçekten Londra'dan ayrılabileceğine dair umut verdi. "Bizimle kalmasını isterim" diyen İngiltere şampiyonu takımın teknik direktörü, Arsenal'in pazar günü sezonun ilk kupası olan Community Shield'da Manchester City'ye karşı mücadele edeceği maçın basın toplantısında şöyle konuştu: "Ama orta ve uzun vadede onun için neyin en iyisi olduğunu düşünmek zorundayız. Ethan'ın şu anda futbol oynamaya ihtiyacı var: Eğer burada kalacaksa, bunun sebebi ona ihtiyaç duyduğu süreyi garanti edebilecek olmamızdır. Aksi halde bu herkes için olumsuz bir duruma dönüşür."





"Onu görmek, bir genç oyuncunun bu kadar kısa bir sürede ne kadar gelişebileceğini gözler önüne seriyor. Yeteneği, isteği, oyuna duyduğu sevgi ve tutkusu konusunda hiçbir şüphe yok; bunlar onda her zaman hayranlık duyduğum özellikler. Bence bu sezon öncesi dönemde Arsenal'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu herkese gösterdi."







