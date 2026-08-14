Milan, Arsenal'ın kiralık göndermeyi değerlendirip değerlendirmediği genç yetenek Ethan Nwaneri'yi istiyor ve Mikel Arteta'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar, 19 yaşındaki oyuncunun bu transfer döneminde gerçekten Londra'dan ayrılabileceğine dair bir umut verdi. “Bizimle kalmasını isterim - diye anlattı İngiltere şampiyonunun teknik direktörü, Arsenal'in pazar günü Manchester City ile karşı karşıya geleceği sezonun ilk kupası Community Shield'in tanıtım basın toplantısında -. Ancak orta-uzun vadede onun için neyin daha iyi olduğunu düşünmek zorundayız. Ethan'ın şu anda futbol oynamaya ihtiyacı var: burada kalacaksa, bunun sebebi ona ihtiyaç duyduğu süreyi garanti edebilecek olmamızdır. Aksi halde bu herkes için olumsuz bir şeye dönüşürdü”.

“Onu görmek, bir gencin bu kadar kısa sürede ne kadar gelişebileceği konusunda insanın gözünü açıyor. Yeteneği, isteği, oyuna duyduğu sevgi ve tutku konusunda hiçbir şüphe yok; bunlar onda her zaman hayranlık duyduğum özelliklerdi. Bence bu hazırlık döneminde Arsenal'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu herkese gösterdi”.





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Nwaneri, onun geleceği ve Milan'ın yaptığı yoklama elbette Arsenal'in transfer gündemindeki ilk endişe değil. Arsenal çarşamba günü bu dönemin büyük transferi Bruno Guimarães'i ilk kez sahada gördü; Bruges'den alınan diğer yeni isim Yunan Tzolis gibi o da City karşısında ilk 11'de yer almaya aday. Ancak Arteta'ya göre şampiyonun hâlâ yapması gereken işler var. “Birçok şeyin yaşandığı, gelişme ve her oyuncunun projenin içinde kendini gerçekten nasıl hissettiğini anlama fırsatının olduğu bir dönem - diye anlattı -. Biz her kulvarda mücadele edebilmek için en iyi durumda olmak istiyoruz. Hem girişte hem çıkışta hareket etme imkânımız var, takım için neyin daha iyi olduğunu her zaman anlamamız gerekiyor”. Takviyeye ihtiyaç duyan bölgelerden biri savunma; çünkü Gabriel'le birlikte merkezin temel direği olan William Saliba uzun süreli bir sakatlıkla uğraşıyor ve sağda ilk tercih olan Jurrien Timber ekim ayına kadar dönememe riski taşıyor. Arsenal, Aston Villa'dan Ezri Konsa ve Bayer Leverkusen'den Jarrell Quansah olmak üzere iki İngiltere millisiyle anıldı ve genel kanaat, Arsenal'in sıradaki parasını bu bölgeye harcayacağı yönünde. “Belirli oyuncular hakkında konuşmam, söyleyebileceğim şey kulübün hırsının büyük olduğu - diyor Arteta -. Takımı geliştirmek, onu ileri taşımak istiyoruz. Bunu başarmak için güçlendirilebilecek bazı alanlar belirledik ve yapmak istediğimiz de bu”.

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Arsenal teknik direktörü, basın toplantısında Milan'ın transfer hedefi hakkında konuştu: "İnanılmaz özelliklere sahip. Ancak orta-uzun vadede onun için neyin daha iyi olduğunu düşünmek zorundayız"

muhabirimizden





Davide Chinellato

14 Ağustos 2026 (güncelleme 17:55) - LONDRA





Milan, Arsenal'in kiralık göndermeyi değerlendirip değerlendirmediği genç yetenek Ethan Nwaneri'yi istiyorsa, Mikel Arteta'nın basın toplantısında yaptığı açıklamalar 19 yaşındaki oyuncunun bu transfer döneminde gerçekten Londra'dan ayrılabileceğine dair küçük bir umut doğurdu. “Bizimle kalmasını isterim - diye anlattı İngiltere şampiyonunun teknik direktörü, Arsenal'in pazar günü Manchester City ile karşı karşıya geleceği sezonun ilk kupası Community Shield'in tanıtım basın toplantısında -. Ancak orta-uzun vadede onun için neyin daha iyi olduğunu düşünmek zorundayız. Ethan'ın şu anda futbol oynamaya ihtiyacı var: burada kalacaksa, bunun sebebi ona ihtiyaç duyduğu süreyi garanti edebilecek olmamızdır. Aksi halde bu herkes için olumsuz bir şeye dönüşürdü”. Nwaneri, Arsenal'in çarşamba günü Como'ya karşı oynadığı hazırlık maçında tamamladığı sezon öncesi dönemde etkileyici bir görüntü verdi; o karşılaşmada da geçen sezon Marsilya'ya gidişinin, ne kadar sorunlu olmuş olsa da, onu ne kadar geliştirdiğini gösterdi. “Onu görmek, bir gencin bu kadar kısa sürede ne kadar gelişebileceği konusunda insanın gözünü açıyor - dedi Arteta, 22 numarası hakkında -. Yeteneği, isteği, oyuna duyduğu sevgi ve tutku konusunda hiçbir şüphe yok; bunlar onda her zaman hayranlık duyduğum özelliklerdi. Bence bu hazırlık döneminde Arsenal'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduğunu herkese gösterdi”.





PREMIER_LEAGUE_30072026





Bir kahve ile transfer piyasasının ne ilgisi var? Cevap Premier League'i açıklıyor

VİDEO: Bir kahve ile transfer piyasasının ne ilgisi var? Cevap Premier League'i açıklıyor





transfer—

İlk yorum yapan siz olun

Nwaneri, geleceği ve Milan'ın yaptığı yoklama elbette Arsenal'in transfer gündemindeki ilk endişe değil. Arsenal çarşamba günü bu dönemin büyük transferi Bruno Guimarães'i ilk kez sahada gördü; Bruges'den alınan diğer yeni isim Yunan Tzolis gibi o da City karşısında ilk 11 için aday. Ancak Arteta'ya göre şampiyonun hâlâ yapması gereken işler var. “Birçok şeyin yaşandığı, gelişme ve her oyuncunun projenin içinde kendini gerçekten nasıl hissettiğini anlama fırsatının olduğu bir dönem - diye anlattı -. Biz her kulvarda mücadele edebilmek için en iyi durumda olmak istiyoruz. Hem girişte hem çıkışta hareket etme imkânımız var, takım için neyin daha iyi olduğunu her zaman anlamamız gerekiyor”. Takviyeye ihtiyaç duyan bölgelerden biri savunma; çünkü Gabriel'le birlikte merkezin temel direği olan William Saliba uzun süreli bir sakatlıkla uğraşıyor ve sağda ilk tercih olan Jurrien Timber ekim ayına kadar dönememe riski taşıyor. Arsenal, Aston Villa'dan Ezri Konsa ve Bayer Leverkusen'den Jarrell Quansah olmak üzere iki İngiltere millisiyle anıldı ve genel kanaat, Arsenal'in sıradaki parasını bu bölgeye harcayacağı yönünde. “Belirli oyuncular hakkında konuşmam, söyleyebileceğim şey kulübün hırsının büyük olduğu - diyor Arteta -. Takımı geliştirmek, onu ileri taşımak istiyoruz. Bunu başarmak için güçlendirilebilecek bazı alanlar belirledik ve yapmak istediğimiz de bu”.