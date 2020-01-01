Trabzonsporlu Nwakaeme hangi maçta cezalı? Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Anthony Nwakaeme, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesi nedeniyle kırmızı kart cezasını Fenerbahçe maçında çekecek.

Futbol Federasyonu, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk - maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, Yukatel ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş maçında kırmızı kart görmüştü. Nijeryalı futbolcunun kırmızı kart cezasını normal şartlarda Yeni Malatyaspor maçında çekmesi gerekiyordu.

Ancak bu karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle Nwakaeme’nin cezası derbisine sarktı.

Futbol Müsabaka Talimatı’nın 18. maddesine göre Nwakaeme, 1 Şubat günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olamayacak.

Madde 18 - Müsabakanın Ertelenmesinin Sonuçları

(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.

(2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.

(3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar.

Trabzonspor kırmızı kartın iptali için başvuru yaptı

Öte yandan Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının hakemi Ali Şansalan'ın Nwakaeme'ye haksız kart gösterdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na resmi itirazda bulundu.

Kırmızı kartın iptal edilmesi halinde ise Nwakaeme, Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek.