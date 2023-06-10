Dünya Kupası'nın kötü adamı 'Salt Bae' lakaplı Nusret, Manchester City ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nde görüntülendi.

Nusret, Dünya Kupası Finali'ndeydi

Şampiyonlar Ligi Finali için şimdi Türkiye'de

Kupayı eline alıp almayacağı merak ediliyor

NE OLDU? Gerçek adı Nusret Gökçe olan 'Salt Bae' lakaplı ünlü şef, Arjantin'in Katar'da Fransa'yı yenmesinin ardından sahaya girip 2022 Dünya Kupası'nı elinde tutmuş ve manşetlere konu olmuştu. Nusret şimdi Şampiyonlar Ligi Finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bulunuyor. Ancak bu kupayı alıp alamayacağı belli değil.

BÜYÜK RESİM: Adını yüksek profilli müşteriler için biftek pişirerek duyuran ünlü şef, Arjantin'in Fransa'yı yenmesinin ardından sahaya inip oyuncularla özçekim yapmıştı. Daha sonra FIFA, bu konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. FIFA, Nusret'in oyun alanına girme yetkisi olmadığını doğrulamıştı.