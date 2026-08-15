Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, takımın Roshn Ligi'ndeki açılış maçında Nijeryalı forveti George Ilenikhena'yı Faslı forvet Youssef En-Nesyri lehine kadro dışı bıraktı.

Ittihad, Suudi Roshn Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarının kapanışında bugün cumartesi günü Cidde'deki Inma Stadyumu'nda El-Khaleej'i konuk ediyor.

Wissing, maça çıkacak ilk 11'i açıkladı. Kadroda Faslı Youssef En-Nesyri, kanat oyuncuları Fransız Moussa Diaby ve Hollandalı Steven Bergwijn'in yanında santrfor olarak yer aldı.

Bu nedenle Alman teknik direktör, Ilenikhena'yı geçen salı Elite Asya Şampiyonlar Ligi play-off turunda Emirates temsilcisi El-Jazira karşısında alınan 4-1'lik galibiyette yedek olarak oynamasına rağmen maç kadrosundan tamamen çıkarmaya karar verdi.

Şok yaşayan tek isim Ilenikhena olmadı. Ona Sırp defans oyuncusu Jan-Carlo Simić de eşlik etti; geçen El-Jazira maçında ilk 11'de yer almasına rağmen o da kadro dışı kaldı.

Wissing, Ahmed El-Julaydan'ı Simić'in yerine sağ bek mevkiine geri getirdi. Böylece El-Julaydan, sol bek Fares Abdi ile stoper ikilisi Danilo Pereira ve Stefan Küller'in yanında forma giyecek.

Orta sahada ise El-Jazira maçına göre değişiklik olmadı; Alman teknik direktör Farha El-Şemrani, Dion Lopy ve Houssem Aouar üçlüsüne ilk 11'de yer verdi.

Ittihad'ın ilk 11'i şöyle oldu: