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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Nusayri için: Vasenj, iki yabancı oyuncuyu Roshn açılışında şoke etti

Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
Y. En-Nesyri
J. Wissing
Suudi Arabistan
Fas
Almanya

Alman teknik direktör, İttihad'ın Khaleej karşısındaki 11'ini açıkladı

Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wissing, takımın Roshn Ligi'ndeki açılış maçında Nijeryalı forveti George Ilenikhena'yı Faslı forvet Youssef En-Nesyri lehine kadro dışı bıraktı.

Ittihad, Suudi Roshn Ligi'nin ilk hafta karşılaşmalarının kapanışında bugün cumartesi günü Cidde'deki Inma Stadyumu'nda El-Khaleej'i konuk ediyor.

Wissing, maça çıkacak ilk 11'i açıkladı. Kadroda Faslı Youssef En-Nesyri, kanat oyuncuları Fransız Moussa Diaby ve Hollandalı Steven Bergwijn'in yanında santrfor olarak yer aldı.

Bu nedenle Alman teknik direktör, Ilenikhena'yı geçen salı Elite Asya Şampiyonlar Ligi play-off turunda Emirates temsilcisi El-Jazira karşısında alınan 4-1'lik galibiyette yedek olarak oynamasına rağmen maç kadrosundan tamamen çıkarmaya karar verdi.

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Şok yaşayan tek isim Ilenikhena olmadı. Ona Sırp defans oyuncusu Jan-Carlo Simić de eşlik etti; geçen El-Jazira maçında ilk 11'de yer almasına rağmen o da kadro dışı kaldı.

Wissing, Ahmed El-Julaydan'ı Simić'in yerine sağ bek mevkiine geri getirdi. Böylece El-Julaydan, sol bek Fares Abdi ile stoper ikilisi Danilo Pereira ve Stefan Küller'in yanında forma giyecek.

Orta sahada ise El-Jazira maçına göre değişiklik olmadı; Alman teknik direktör Farha El-Şemrani, Dion Lopy ve Houssem Aouar üçlüsüne ilk 11'de yer verdi.

Ittihad'ın ilk 11'i şöyle oldu:

  • Kaleci: Predrag Rajković
  • Savunma hattı: Ahmed El-Julaydan - Kalidou Koulibaly - Stefan Küller - Fares Abdi
  • Orta saha: Dion Lopy - Farha El-Şemrani - Houssem Aouar
  • Hücum hattı: Moussa Diaby - Youssef En-Nesyri - Steven Bergwijn
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