Nusayri için: İttihad'ın yıldızı ihanetle karşı karşıya!

Basın haberleri, Ittihad'ın teknik direktörü Alman Jan Siewert'in, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları kapsamında yarın cuma günü oynanacak Al-Qadisiyah maçı öncesinde almayı düşündüğü ve takımın profesyonel oyuncularından birinin kadrodaki kaderiyle ilgili çarpıcı bir kararı ortaya çıkardı.

Siewert, yabancı oyuncular için mevcut yerlerin sınırlı olması nedeniyle, Faslı Youssef En-Nesyri'yi kadroya yazabilmek için Nijeryalı George Ilenikhena'yı maç kadrosundan çıkarma ihtimalini değerlendiriyor. Bu durumda Nijeryalı forvet, son maçtaki göz kamaştırıcı performansına rağmen kadro dışı kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

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Ilenikhena, Harameyn'in Hizmetkârı Kral Kupası'nın son 32 turundaki Al-Najma maçında iki gol atarak Ittihad'ı 3-0'lık galibiyete taşımış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Böylece teknik ekibe mümkün olan en iyi mesajı vermiş ve daha fazla forma şansını hak edip etmediği konusundaki tartışmayı yeniden açmıştı.

Nijeryalı forvetin göz kamaştıran performansı, taraftarların ona daha fazla şans verilmesi yönündeki taleplerinin artmasına yol açarken, buna karşılık Youssef En-Nesyri'ye yöneltilen eleştiriler de arttı; özellikle "Amid" ile yolculuğunun başında beklenen seviyede görünmemesiyle birlikte.

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Suudi Arabistan'ın " Arriyadiyah " gazetesinin aktardığına göre Siewert, En-Nesyri ve Ilenikhena'yı Al-Qadisiyah maçına birlikte götürmeyi amaçlıyor; ancak kadroyla ilgili nihai karar, Sırp defans oyuncusu Gian Carlo Simić'e ait sağlık raporuna göre belirlenecek.

Haberlerde belirtildiğine göre, Simić'in oynamaya hazır olduğu teyit edilirse Siewert, En-Nesyri'ye yer açmak amacıyla Ilenikhena'yı kadro dışı bırakmak zorunda kalabilir. Bu da özellikle Nijeryalı forvetin Al-Najma karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından büyük bir sürpriz olabilir.

Böylece Ilenikhena, Alman teknik direktörün nihai kararı beklenirken dolaylı olarak parlak performansının bedelini ödeme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Alman çalıştırıcı, son dönemde kendini kanıtlayan bir oyuncuyu elde tutmakla, Al-Qadisiyah karşısında Ittihad'ın hücumunu yönetme kabiliyetini kanıtlaması için En-Nesyri'ye yeni bir şans vermek arasında zorlu bir denklemle karşı karşıya.