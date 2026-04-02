Nusairi'nin geri dönüşünün ardından... Jeddah Union'ı şaşkına çeviren ani bir hücum

Ceda İttihad takımı, Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında Al-Hazm ile oynanacak maç öncesinde beklenmedik bir darbe aldı; bu olay takımın saflarını sarsarken, hem teknik kadroyu hem de taraftarları endişelendirdi.

Al-Ittihad, son sakatlığından kurtulan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna geri kazanmış ve oyuncu takım antrenmanlarına tam olarak katılmıştı.

Al-Ittihad'ın "X" sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamaya göre, takımın forveti Saleh Al-Shehri, baldır kasında bir sakatlık yaşıyor.

Ayrıca okuyun... Koulibaly: Fas'ın şampiyonluğunun şokunu bana Bono haber verdi... Benzema'nın geleceğini biliyordum

"Suudi milli forvet, Mısır ve Sırbistan maçları için düzenlenen son milli takım kampında sakatlandı" dedi.

Tıbbi ekip, oyuncunun tekrar sahalara dönebilmesi için tıbbi ve rehabilitasyon programına tabi tutulacağını belirtti.

"Al-Amid", Roshen Ligi sıralamasında 42 puanla altıncı sırada yer alırken, rotasını düzeltmeyi hedefliyor.



