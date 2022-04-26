Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Fedor Kudryashov ve Doğukan Sinik; Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde özel bir okulun düzenlediği etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Genç hayranlarına imza dağıtan Nuri Şahin kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Şahin, 'Karşılaştığın en zor ve en iyi oynayan rakip kimdi sorusuna' şu karşılığı verdi:

"Hem karşılaştığım, hem de birlikte oynadığım çok iyi oyuncular. Karşısında en çok zorlandığım oyuncular Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'ydu.”

Cristiano Ronaldo'nun yeri ayrı

Nuri Şahin henüz kariyerinin ilk adımlarını attığı yıllarda Cristiano Ronaldo ile nasıl tanıştığını anlattı.

2011'de Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin, çocukken idolü olan Portekizli yıldızla aynı formayı taşımıştı.

"2006 Dünya Kupası'nda 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumun beni, Ronaldo'yla tanıştırmasını istedim. Tanıştık, bana forma hediye etti. Beş altı sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladık. 'Benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi."

"Real Madrid'de büyük bir sakatlık geçirmiştim. Ronaldo yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. İnsani anlamda çok güzel anılarım olduğu için Ronaldo benim için çok değerli."

"Beni en çok etkileyen hoca Jürgen Klopp. Bendeki yeri her zaman çok ayrıdır."

"50 milyon euro bütçe olsa De Jong'u isterim"

Nuri Şahin bir öğrenciden gelen ’50 milyon Euro’ transfer limiti verilirse takıma hangi oyuncuyu almak isterdiniz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Messi olsa 50 milyon Euro’ya alamazsınız. Ama böyle bir bütçe olsa Barcelona’dan Frenkie De Jong’u isterdim. 50 milyon Euro'ya transfer yapamayacağımız için onun hayalini çok kurmadım."