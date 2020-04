Nuri Şahin: Klopp'u bu kadar özel yapan şey insan olduğunu asla unutmaması

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'da birlikte çalıştığı Jürgen Klopp'u bu kadar özel yapan şeyin insanlığını asla kaybetmemesi olduğunu söyledi.

Kariyerini 'de sürdüren Nuri Şahin, bir dönem yönetimi altında çalıştığı Jürgen Klopp'un oldukça özel biri olduğunu dile getirdi.

Şahin, 'da birlikte çalıştığı Jürgen Klopp ile , Kupası ve Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşarken Şampiyonlar Ligi'nde de final oynama başarısı gösterdi.

31 yaşındaki futbolcu, Kicker ile DAZN işbirliğiyle yayınlanan bir podcastte, Alman teknik adamı bu kadar özel yapan şeyin, insanlığını asla kaybetmemesi olduğunu söyledi:

"Klopp'u bu kadar özel yapan şey çok normal biri olması. Sanırım onun yerindeyken, ayaklarının yere basması inanılmaz zor bir durum. Birlikte çalışırken, önce insan olmayı asla unutmadı. Bu onun en büyük gücü. Tabii aynı zamanda teknik direktörlük kalitesi de ortada!"

Aktif futbol kariyerinin sonuna doğru yaklaştığını belirten Şahin, antrenörlük hayaliyle ilgili olarak ise "Bu mesleğe son derece ilgi duyuyorum. Her şey Jürgen Klopp ile başladı ve Thomas Tuchel ile devam etti. Bu konuda oldukça tutkuluyum ve çok fazla şey öğrenmeye çalışıyorum. Röportajlardan ve belgesellerden çıkarımlar yapıyorum. Başka biri gibi olmak değil, kendi tarzımı bulmak istiyorum. Klopp her şeyi barındıran bir teknik adam. Peter Bosz ve Thomas Tuchel'in taktiklerini ise ilginç buluyorum. Aynı zamanda Brendon Rodgers'ın antrenmanlarını da. Pep Guardiola hakkında da her kitabı okumaya çalışıyorum.Artık elimde Julian Nagelsmann'ın numarası var, bu yüzden onu sık sık arayacağım. İyi ya da kötü bir koç olup olmayacağımı bilmiyorum ama işimi seveceğime eminim" şeklinde konuştu.