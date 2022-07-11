Nuri Şahin, Jürgen Klopp'tan etkilendiği taktik konuşmasını açıkladı: "Çok etkilendim"

Antalyaspor'un teknik direktörü, ilham aldığı kişi olarak Kırmızıların menajerini işaret ediyor.

Nuri Şahin, Jürgen Klopp'tan birçok şey örnek aldığını söylerken ikisi arasında geçen taktik konuşmasından da bahsetti.

Oyunculuk kariyerini noktalayarak Akdeniz ekibini çalıştırmaya başlayan Nuri Şahin, 2021/22 sezonunun son 16 karşılaşmasından mağlubiyet almadan ayrıldı.

Antalyaspor'un başında dikkat çeken bir çalıştırıcı olan eski oyuncu kendisine ilham veren kişinin Jürgen Klopp olduğunu söylüyor.

Nuri Şahin ne söyledi?

Hürriyet'e konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Jürgen Klopp ile aralarında geçen etkilendiği bir diyaloğu şu şekilde anlattı: "Hocalığa yönelme konusunda bana ilham veren kişi Klopp oldu."

"En çok fikir alışverişi yaptığım insanlardan biri; hocalığa başlamadan önce de danıştığım 2-3 insandan birisiydi. Tabii ki Klopp benim için artık hocadan ziyade bir aile büyüğüm gibi."

"Baba olacağımı ilk paylaştığım insan oydu; herkesten önce..."

"Oyuncularıyla iletişimi, oyuna bakış açısı, sürekli kendini geliştirmesi, hiçbir zaman elde ettiği başarılarla yetinmemesi ve oyuna karşı hırsı. Klopp’tan örnek aldığım birçok şey var."

"Bilimsel çalışmalara çok önem veriyorum. Bir gün Klopp ile genel taktik anlayışı üzerine sohbet ederken konu taç atışına geldi.

Klopp, futbolda artık küçük detayların bile ne denli belirleyici olduğunu anlattığında söylediklerinden çok etkilendim. Bu görüşmemizin ardından Gronnemark bana bir sunum yaptı. Çözüm önerileri hoşuma gitti. Antalya’ya gelip 4 gün bizimle çalıştı ve meyvesini çok hızlı bir şekilde aldık."

Nuri Şahin, Arda Güler hakkında ne düşünüyor?

Peki Nuri Şahin genç bir teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin umut veren yeteneği Arda Güler hakkında ne düşünüyor?

"Arda, ülkemizin son dönemde yetiştirdiği çok özel bir yetenek. Çok farklı bir oyuncu, farklı bir tekniğe sahip. Onu izlemekten büyük keyif alıyorum."

"Arda, 16-17 yaşında A takıma yükselerek nasıl bir seviyede olduğunu gösterdi."

"Eğer bu yaşlarda, A takım seviyesinde futbol oynuyorsan sen zaten farklı bir yetenek demeksindir. Dediğim gibi büyük bir keyifle takip ediyorum."

"O yaşta o olgunlukla oynamak çok farklı bir şey. Allah yolunu açık etsin. Çok daha iyi yerlere gelecek ve inanıyorum ki, Arda’yı bundan birkaç yıl sonra Avrupa’nın büyük kulüplerinde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederken göreceğiz."

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