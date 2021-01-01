Nuri Şahin, Jürgen Klopp'u anlattı: İlk tavsiye aldığım kişi

Antalyaspor forması giyen Nuri Şahin, kariyerindeki önemli noktalardan bahsetti.

Kariyerinde, Borussi Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi takımların formasını giyen Nuri Şahin, sezon başında Werder Bremen'den ayrılarak Fraport TAV Antalyaspor'a transfer olmuştu.

Tecrübeli yıldız, Corendon Sport Talks'a kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Nuri Şahin neler söyledi?

32 yaşındaki oyuncu, Türkiye A Milli Takım kadrosundan övgüyle bahsetti.

"Milli Takım forması benim için çok kutsal. Milli Takım kariyerimi biraz erken noktalamış olsam da hem takımımım hem de benim için doğru bir karardı.

Yeni jenerasyonun önünün açılmasına da yardımcı olmuş oldum. Ayrıca yeni jenerasyonu büyük keyifle izliyorum. Bu takımla çok büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum."

"Finalden ümitliyim"

Antalyaspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı mücadele edecek olan yıldız oyuncu maçının, Akdeniz temsilcisi için önemini vurguladı.

"Özellikle yarı finaldeki ikinci maçtan sonra büyük bir sevinç vardı. Şoföründen aşçısına, diyetisyeninden malzemecisine herkesin bir araya geldiği bir sevinçti. Eğer bu coşkuyu doğru kullanırsak kendimizi bir üst seviyeye daha çıkarabiliriz. Bu yüzden finalle ilgili çok umutluyum."

Nuri Şahin'in en zor vedası hangisiydi?

Kariyerinde yaşadığı önemli anlardan da bahseden Nuri, Borussia Dortmund'dan ayrılmakta zorlandığını anlattı.

"Futbol anlamında beni en çok zorlayan veda, Borussia Dortmund’dan Real Madrid’e gitmekti. Çünkü Borussia Dortmund'u evim gibi görüyordum ama öyle bir karar almak o aşamada bana doğru geldi."

"Ersun Yanal çok zeki bir insan"

Antalyaspor'da birlikte çalıştığı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı da değerlendiren Nuri Şahin, deneyimli çalıştırıcının zekasından bahsetti.

"Ersun Yanal, hayatın her alanında çok zeki bir insan. Hayata bakış açısı beni çok etkiliyor. Ayrıca tecrübeli bir oyuncu olmama rağmen beni farklı bir seviyeye taşıdı.

Hem fiziksel hem de futbola bakış olarak. İstikrarlı bir forma sahip olmama çok yardımcı oldu. Çok değerli bir insan. Birbirimize vereceğimiz çok şey var ve ikimiz de bunun farkındayız. O mutlu olduğunda ben de çok mutlu oluyorum."

Harvard Üniversitesi'nden gelen şaşırtan soru

Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde eğitim gören Nuri Şahin, aldığı eğitimin önemini açıkladı.

"Benim hayatıma çok şey katan bir dönem oldu. 'Ben Nuri Şahin’im, bir şekilde girerim' diye başvurmuştum ama gelen yanıtta 'sen bize ne katabilirsin' şeklinde bir soru vardı. Bu da beni çok şaşırttı.

Ekibimle birlikte aylarca çalıştık bu yanıt için ve sonunda kabul aldık. İlginç ve güzel bir süreçti. Bana gönderdikleri makaleler inanılmaz metinlerdi. LeBron James’in kariyer yönetimi, Walt Disney’in gelişimi gibi anekdotlar vardı. Bana hayatın her alanında katkısı oldu bu eğitim sürecinin.

Kendime güvenim inanılmaz arttı. Çünkü benden çok çok daha zeki insanlarla birlikte çalışma fırsatım oldu."

Jose Mourinho mu Jurgen Klopp mu?

Corendon Sport Talks’ta, "Jose Mourinho mu Jurgen Klopp mu?" anketine katılan tecrübeli isim tercihini ve nedenlerini şöyle ifade etti.

"Her hocanın farklı bir enerjisi vardır ama Klopp'un yeri benim için çok farklı. Aramızdaki ilişki sadece hoca-oyuncu çerçevesinde değil. Eşimin hamile olduğunu öğrenen ilk insan bile kendisi. Real Madrid’e transfer olmadan önce ilk tavsiye aldığım kişi de oydu."

Nuri, "Santiago Bernabeu mu Anfield mı?" sorusuna da yanıt verdi.

"Kesinlikle Anfield. Çünkü orası Anfield."