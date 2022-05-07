Nuri Şahin'in Dortmund'dan takım arkadaşı Marcel Schmelzer, iki gündür Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un antrenmanlarına konuk oluyor.

Kulüpten yapılan açıklamada Schmelzer’in teknik heyetle birlikte gözlem ve pratik amaçlı olarak antrenmanlarda yer aldığı ifade edildi.

📸 Futbol Sorumlumuz Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'dan takım arkadaşı olan ve faal futbolculuğunu noktalayan Marcel Schmelzer, iki gündür teknik heyetimizle birlikte gözlem ve pratik amaçlı olarak antrenmanlarımızda yer alıyor. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/hEWPA0KOZs — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) May 6, 2022

Yılların dostluğu

2005'te Dortmund altyapısına katılan Alman sol bek 17 yıldır sarı siyahlı kulübün bünyesinde yer alıyordu.

Dortmund'a 2001'de gelen Nuri Şahin ile Schmelzer'in dostluğu iki oyuncunun gençlik yıllarına kadar uzanıyor.

Dortmund bu ikilinin birlikte kadroda yer aldığı dönemde bir Bundesliga, bir Almanya Kupası ve iki Almanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2010/11 sezonunda Klopp yönetiminde Bayern'i alt ederek ligin zirvesine çıkan Dortmund, 2014 ve 2015'te Almanya Süper Kupası'nı, 2017'de ise Almanya Kupası'nı müzesine götürmüştü.

En son 2019/20 sezonunda oynadı

2020'de yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalan Schmelzer profesyonel futbolculuğu bırakma kararı aldı.

Schmelzer'in Antalyaspor teknik heyetine katılıp katılmayacağı konusunda henüz kesinleşen bir bilgi bulunmuyor.