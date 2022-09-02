Nuri Şahin'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a: "İnsanı ürkütüyor"

Nuri Şahin, özellikle basına verdiği demeçlerdeki samimiyetiyle dikkat çekiyor.

Son günlerde adından sıkça söz ettiren Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, yayıncı kuruluşa verdiği demeçte ligde yer alan yabancı hocaları değerlendirdi.

Genç teknik adam, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jesus'a çok büyük saygı duyduğunu söylerken lider Beşiktaş'ı da Valerien Ismael üzerinden övdü.

Ne söylendi?

Nuri Şahin'in beIn Sports'a verddiği demeçten satır başları şu şekilde:

"Jorge Jesus yıllardır inanılmaz şeyler başaran bir hoca. Lider duruşu var. Geçtiğimiz haftalarda maçta golden sonra bir duruşu var. İnsan bir ürküyor yani. Yani çok saygı görüyorsun.

"Valerien Ismael müthiş enerjili bir takım yaratmış. Beşiktaş gerçekten izlediğiniz zaman keyif veren bir takım haline geldi. Şu anda Beşiktaş farklı görünüyor. Beğenerek izliyorum.

"Andrea Pirlo ile karşılıklı oynadığım zaman hayranlıkla 'ben Pirlo'ya karşı oynadım' diyebileceğim bir marka isim.

"Montella, çok saygı duyduğum ve beraber zaman geçirdiğim bir insan ve iyi bir teknik direktör..."