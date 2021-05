ÖZEL | Nuri Şahin: Chelsea harika ama Şampiyonlar Ligi'nin patronu Real Madrid

Antalyaspor'un dünyaca ünlü yıldızı Nuri Şahin, Şampiyonlar Ligi'ndeki yarı final eşleşmelerini Goal için masaya yatırdı.

Bir dönem Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool formaları giyerek Avrupa futbolunun zirvesine çıkan ve kariyerini Antalyaspor'da sürdüren Nuri Şahin, Devler Ligi'ndeki yarı final eşleşmelerini değerlendirdi.

Goal'e konuşan milli futbolcu, eski takımı Real Madrid'deki günlerine de değindi.

Nuri Şahin ne söyledi?

Chelsea-Real Madrid eşleşmesinin ilk maçta olduğu gibi açık bir oyuna sahne olacağını belirten Nuri, karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi:

"Chelsea Thomas Tuchel yönetiminde gerçekten iyi oynuyor. Taktik olarak diğer takımlardan farklılar. Şu an belki de taktiksel açıdan en iyi takım onlar.

"Tuchel'i tanıyorum ve taktiksel açıdan çok iyi olduğunu söyleyebilirim ama diğer tarafta da Real Madrid var.

"Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin patronu ve başlarında Zinedine Zidane gibi bir isim var. İnsan Real Madrid'in finale çıkmasının zor olduğunu düşünse de bence şansları az değil. Ne olursa olsun iyi bir oyun olacak."

Benzema en iyilerden

Real Madrid'de oynadığı döneme de değinen Nuri Şahin eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın kalitesine vurgu yaptı:

"O kadronun bir parçası olmak ve soyunma odasını paylaşmak çok özel bir deneyimdi. Her biri harika profesyonellerdi.

"Sergio Ramos ve Benzema gibi isimlerin 10-15 yıldır en üst seviyede oynamalarından keyif alıyorum. Her şeyi kazanmış olsalar bile kazanmaya olan açıkları çılgınca. Her gün her antrenmanda her şeylerini verdiler.

"Benzema dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onu her antrenmanda izledim ve hala çok iyi bir performans sergilediğini görmek mutluluk verici."

City-PSG: Sürprize açık

Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer yarı final eşleşmesine de değinen Nuri Şahin, PSG'nin işinin zor olduğunu ancak her şeyi başarabilecek bir kadro kalitesine sahip olduklarını söyledi:

"City ilk maçı deplasmanda attığı iki gol ile kazandı ve bu onlar için harika bir sonuçtu. Ama yine de PSG'den bahsediyoruz.

"Neymar ve Mbappe gibi oyunculara sahip olduğunuza her şeyi başarabilirsiniz. Henüz 17 yaşındayken Monaco'da oynadığı dönemde Mbappe'ye karşı oynamıştım, inanılmazdı. Bana hemen Thierry Henry'yi hatırlatmıştı. Onu izlemesi çok zevkli."

İstanbul finali

İstanbul'un Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmasını da değerlendiren Nuri Şahin, Türkiye'nin spora yaptığı yatırıma değindi:

"İstanbul kıtaları birbirine bağlayan harika bir şehir. Türkiye son yıllarda spora büyük bir yatırım yaptı. Her spor dalında harika salonlara ve statlara sahip. Bu yüzden İstanbul'un Şampiyonlar Ligi için harika bir ev sahibi olacağına inanıyorum.

"2005 yılındaki unutulmaz final sırasında kariyerimin başındaydım. Bu finalin de o maç gibi unutulmazlar arasına gireceğini düşünüyorum."

