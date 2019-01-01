Nuri Şahin, bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya geliyor

Kariyerine Werder Bremen'de devam eden Nuri Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde katılımcılar ile buluşacak.

Ülkemizi yıllardır Avrupa’nın dev kulüplerinde başarıyla temsil eden, milli futbolcumuz Nuri Şahin, Possible Institute çatısı altındaki ilk organizasyonunu İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü ile birlikte gerçekleştiriyor.

"My Master Game Plan" adıyla düzenlenecek olan sempozyum, iki gün sürecek. 21-22 Haziran'da gerçekleşecek oturumlarda Nuri Şahin'e, Cedi Osman, Giovanni Guidetti ve Abdullah Avcı da eşlik edecek.

75 kişi ile sınırlı kontenjanda yerinizi buradan ayırtabilirsiniz.

Kariyerinin tamamını Avrupa'nın üst düzey takımlarında geçiren başarılı futbolcu, son olarak Harvard Üniversitesi'ndeki 'Business of Entertainment, Media and Sports' programından mezun olmuştu.