West Ham Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, cumartesi günü Championship’te West Bromwich Albion’a 3-1 yenildikleri maçın ardından London Stadium’daki taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Üst üste ikinci iç saha yenilgisini alan ve Premier Lig’e yükselmenin favorilerinden biri olarak görülen West Ham, liderin altı puan gerisinde sekizinci sırada kaldı. Akıcı ve kontrollü bir oyun sergileyen Albion ise deplasmandaki 3.000 taraftarının önünde ilk dört sıraya yükseldi.

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Evindeki kötü sonuçlar sürerken Nuno üzerindeki baskı artıyor

West Ham üst üste iki iç saha maçını kaybetti ve bu iki yenilgide altı gol yedi. Cumartesi günkü mağlubiyette Nuno adına teselli sayılabilecek pek az şey vardı. Sky Sports'un haberine göre teknik direktör, bitiş düdüğüyle birlikte taraftarların öfkesiyle karşılaştı.

West Ham'ın Premier League'e geri dönme hedefi, iç sahadaki istikrarsız performansından zaten olumsuz etkilenmişti. Özellikle Charlton ve QPR karşısında son anlarda kaçırılan penaltılar, takıma toplam üç puana mal olmuştu. West Bromwich Albion taraftarları ise bir dönem Black Country bölgesindeki ezeli rakipleri Wolverhampton Wanderers'ı çalıştıran Nuno'nun yaşadığı sıkıntıdan keyif aldı.

Myhre, West Ham'ı cezalandırdı; Bowen eşitliği sağladı

West Ham önceki 15 maçının dokuzunda geriye düşmüştü ve aynı durum bu maçta da yaşandı. İlk fırsatı ise ev sahibi ekip buldu. Edvin Austbo'nun hızla yaptığı koşunun ardından Mohammadou Kante şutunu çekti, ancak Jayson Molumby'nin müdahalesiyle yön değiştiren top üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Isaac Price'ın pası savunmayı aşarken Jimmy-Jay Morgan'ın yerden ortasını, markajsız durumdaki Felix Horn Myhre kale dibinden ağlara gönderdi. Price yaklaşık 7 metreden yaptığı kötü vuruşla topu dışarı göndermese farkı ikiye çıkaracaktı. Ardından kaptan Jarrod Bowen'ın şutu Callum Styles'a çarpıp yakın direkten ağlara gitti ve Bowen sezonun yedinci golünü attı.

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Morgan ve Styles, West Bromwich Albion'ın hak ettiği galibiyeti getirdi

Bowen'ın beraberlik golü, West Ham'ı devre arasında yuhalayarak soyunma odasına gönderen ev sahibi taraftarları yatıştırmadı. İkinci yarının başlamasından sonraki üç dakika içinde West Bromwich Albion yeniden öne geçti. Myhre, Price'ın sol kanattan yaptığı ortayı Morgan'ın önüne indirdi; Morgan da Mads Hermansen'in çaprazına yaptığı vuruşla sezonun dördüncü golünü attı.

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Max O'Leary, Max Kilman ve Kyle Walker-Peters'ın şutlarına geçit vermedi. Nuno beş oyuncu değişikliği hakkının tamamını kullanmışken uyluğundan sakatlanan Walker-Peters aksayarak sahadan çıktı. İki dakika geçmeden Styles golü buldu. Price'ın kullandığı kornerde top tam olarak uzaklaştırılamadı; Styles'ın yaklaşık 18 metreden çektiği sert şutun yön değiştirmesi Hermansen'e şans tanımadı.

Nuno'nun West Ham'ını sırada Cardiff sınavı bekliyor

West Ham geri dönüş için nadiren tehlike yarattı. Takımın tek ciddi girişimi, oyuna sonradan giren Taty Castellanos'un duraklama dakikalarında çektiği ve doğrudan O'Leary'nin üzerine giden röveşata oldu.

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Taraftarların sabrı endişe verici biçimde tükenirken Nuno'nun, West Ham'ın çarşamba günü Cardiff City ile oynayacağı maçta hızla karşılık bulması gerekiyor. Üst lige yükselmenin favorileri arasında gösterilen West Ham, liderlerle arasındaki farkı kapatıp Premier League'e hemen dönme mücadelesini yeniden canlandırmak istiyor.