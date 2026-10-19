Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi'nde yarın salı günü oynanacak Barcelona maçına saatler kala sevindirici bir haber aldı.

Geçen hafta Manchester City'yi 4-2 yenen Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde bir başka ateşli mücadeleye çıkacak.

Paris, yarın akşam Parc des Princes'te Barcelona ile karşılaşacak ve Fransız ekibi bu mücadeleye, Strasbourg maçında kas yaralanması geçiren Nuno Mendes olmadan hazırlanmak zorunda.

Strasbourg karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sırasında Maghnes Akliouche'nin formu konusunda da endişeler ortaya çıktı; ofansif orta saha oyuncusu sert bir müdahale sonucu ayak bileğinden sakatlandı ve maçı tamamlayamadı.

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Ancak "Foot Mercato" sitesi, bugün pazartesi sabahı kırmızı-mavili takımın antrenmanına katılan basın mensuplarının, eski Monaco oyuncusunun Campus tesislerindeki sahada yer aldığını doğruladığını yazdı.

Böylece, bugün basın toplantısında takımının kadrosuyla ilgili bilgi verecek olan teknik direktör Luis Enrique'nin endişeleri de ortadan kalkmış oldu.







