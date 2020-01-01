Nuno: İnsanlar ölüyor, biz futbol oynuyoruz

Avrupa Ligi'nde maçların ertelenmemiş olmasına Wolves teknik patronu Nuno'dan büyük tepki var.

Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, koronavirüs dünya çapında bir büyük salgın haline gelmişken futbol oynamaya devam etmelerini 'absürt' olarak nitelendirdi.

İngiliz ekibinin talebine rağmen UEFA, Olympiakos - Wolverhampton maçını ertelemeyi reddetti ve 1-1'lik sonuçla tamamlanan müsabaka seyircisiz oynandı.

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Müsabaka öncesinde BT Sport'a konuşan Nuno, bu karara anlam veremediğini ifade ederken "İnsanlar ölüyorlar ve biz futbol oynuyoruz. Bu absürt bir şey." açıklamasını yaptı.

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Geride bıraktığımız günlerde Olympiakos'un sahibi Evangelos Marinakis'te Covid-19 virüsü tespit edilmişti.

UEFA 17 Mart Salı günü bir toplantı gerçekleştirecek ve düzenlediği turnuvaların ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek.