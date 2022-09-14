Portekiz futbolunun unutulmaz golcüsü, Juventus'u sırtlayan Sırp yıldızı övdü.

Benfica ve Fiorentina'nın eski golcüsü Nuno Gomes, Juventus'un eski takımı Fiorentina'dan transfer ettiği Sırp golcü Dusan Vlahovic'i överken, Sırp yıldızı Erling Haaland ile kıyasladı. Juventus'a transferi 80 milyon euro'ya gerçekleşen Vlahovic'in sezonun ilk beş Serie A maçında dört gol atmasını öven Gomes, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Ne söylendi?

"Vlahovic kendi mevkisinde dünyadaki en iyi genç yeteneklerden biri. Zaman onun lehine akacak ve ilerleyen yıllarda daha da iyi olacak. Haaland ile benzer özelliklere sahip ve uzun yıllar boyunca gelecek onların olabilir. Antrenmanlarda ve maçlarda daha fazla çalışmasını ve kendisini geliştirerek, fiziksel olarak daha güçlü bir oyuncuya dönüşmesini tavsiye ederim. Milik ile birlikte oynayabilir. Di Maria büyük bir oyuncu. Bu isimlerin yanı sıra Kean, Kostic ve Cuadrado da diğer alternatifler olacak"

Fiorentina'da geçen 3.5 yıllık kariyeri boyunca tüm müsabakalarda 108 maça çıkan ve 49 gol atan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki en önemli gol silahı olacak. Son dönemde Avrupa'daki en popüler golcülerden biri olan Vlahovoic, Juventus'un yeniden yapılanma sürecinde Manchester United yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun yerini almıştı.