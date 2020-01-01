Nuno Espirito'dan VAR tepkisi: "Futbolcuların ofsayt çizgisi yok"

Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, Leicester City maçında iptal edilen gollerinin ardından VAR'a karşı tepki gösterdi.

Premier Lig'in 26. haftasında Wolverhampton, sahasında ağırladığı ile 0-0 berabere kaldı.

44. dakikada Willy Boly, ev sahibini 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı ve bu karar tartışmalara sebep oldu.

Maç sonrası açıklama yapan Wolverhampton'ın çalıştırıcısı Nuno Espirito Santo, iptal edilen golle ilgili eleştiride bulundu ve VAR hakkında bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi:

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"Hakemlik konusunda uzman değilim, burada hakemlerin kararlarını yargılamıyoruz. Ben genel olarak bu duruma ve içine dahil olan her şeye karşı öfkeliyim. Futbolcular anlamıyor. Onların görebileceği bir ofsayt çizgisi yok. Elinizde olan şey sizden alındığında mutlu olmuyorsunuz; fakat kural kuraldır."

"Böyle bir ortamda futbolcuların konsantrasyon seviyelerini korumaları çok zor; üstelik VAR görüntülerine baktığı zaman çok daha zorlanıyorlar."

"Bu işten anlayanlara, ağız tadıyla gol sevinci yaşamamıza izin verecek ortamı sağlamaları için bir şeyler yapmalarına izin verin. Bir şeyler yapılmak zorunda."