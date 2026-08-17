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Núñez transferi neden gecikti? Hilal'den zorunlu bir şart ve Trabzon'un hesaplarını karıştıran alacaklar

Transfers
D. Nunez
Al Hilal
Trabzonspor
Premier Lig
Süper Lig
Uruguay

Trabzon "aile birleşimi" transferini ne zaman bitirecek?

Türk basınında yer alan haberler, müzakerelerin son aşamalarına ulaşmasına rağmen Uruguaylı Darwin Nunez'in Trabzonspor'a transferinin açıklanmasındaki gecikmenin ardındaki karmaşık perde arkası detaylarını ortaya çıkardı.

Türk "61saat" sitesine göre, temel engel iki tarafın isteğiyle değil, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in üzerinde ısrar ettiği mali şartlarla ilgili. Suudi kulübü, forvet oyuncusuna yaptığı yatırımın büyük bir kısmını geri kazanma çabasıyla, kiralık sözleşmesine değeri 30 ile 35 milyon euro arasında değişen zorunlu satın alma maddesinin eklenmesini şart koşuyor.

Site, oyuncunun Al Hilal'deki 12 milyon euroluk gecikmiş alacakları nedeniyle müzakerelerin daha da karmaşıklaştığına dikkat çekti. İki taraf, bu meblağın ve buna bağlı vergilerin ödeme mekanizmasını hâlâ tartışıyor. Bu husus, Nunez'in Türkiye'ye 15 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan beklenen varış tarihinin ertelenmesine yol açan nokta oldu.


Trabzonspor ise büyük bir esneklik göstererek oyuncunun maaşından 8 milyon euroyu üstlenmeye hazır olduğunu açıkladı. Ancak yüksek zorunlu satın alma maddesini kabul etme konusunda net bir çekince ortaya koyuyor ki bu da müzakerelerin süresini uzatan temel anlaşmazlık noktasını oluşturuyor.

Türk sitesi, bu karmaşıklıklara rağmen kulübe yakın kaynaklara dayandırarak, ileri aşamalara giren transferin tamamlanması için iki tarafın da iradesinin hâlâ mevcut olduğunu ve maaşın paylaşımı ile satın alma maddesinin detayları konusunda nihai mutabakatın beklendiğini vurguluyor.

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