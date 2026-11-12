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Bayern Münih’in onursal başkanı Uli Hoeneß’in kendisini kamuoyu önünde eleştirmesinin ardından, artık DFB’de görev yapan Marc Kosicke hemen telefona sarıldı. 55 yaşındaki Kosicke, FFH kanalındaki "Bembel und Gebabbel" programında federasyondaki görevine nasıl geldiğini de anlattı.

Kosicke’nin Almanya Milli Takımı’nın bir parçası olması, milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp’un kesin tavrının sonucuydu. Zira teknik direktörün uzun yıllardır danışmanlığını yapan Kosicke için başlangıçta DFB’de tamamen farklı bir görev öngörülmüştü.

"Aslında milli takımın menajeri olacağım söylenmişti. Ancak Oliver Bierhoff meselesi nedeniyle bazı kısıtlamalar vardı. Bu yüzden o kadar kolay olmadı, bunu anlayabiliyorum da" dedi Kosicke.

Ancak milli takım teknik direktörlüğü görevi için halef arayışına ilişkin görüşmeler sürerken Klopp, federasyona kendisiyle Kosicke’nin birlikte geleceğini açıkça belirtti. Kosicke, "Jürgen benimle birlikte görüşmeye girip şöyle dedi: 'Şunu netleştirelim: Marc olmadan burada bunların hiçbirini yapmam.' Bunun üzerine önce birkaç kişi şaşkına döndü ve 'Peki o zaman ne yapacak? Bütün görevlerimiz dolu' dedi" diye anlattı.

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55 yaşındaki Kosicke sözlerini şöyle sürdürdü: "Jürgen de 'Onu göreceksiniz' dedi. Sonra benim için bir unvan aradılar; bütün bunların denetim kurulları ve başkanlar tarafından onaylanması gerekiyordu. Ardından Jürgen, 'Benim yardımcı antrenörüm olması daha kolay değil mi?' diye sordu. 'Evet, bu olur' dediler ve ben de yardımcı antrenör oldum." Kosicke o tarihten bu yana teknik ekipte strateji, gelişim ve inovasyon alanlarından sorumlu.

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Jürgen Klopp ve Marc Kosicke ne zamandan beri birlikte çalışıyor?

Klopp ile Kosicke’nin ilişkisi çok eskiye dayanıyor. İkili, Kosicke’nin spor malzemeleri üreticisi Nike için çalıştığı 2005 yılında tanıştı. Ardından Kosicke’nin Klopp’un danışmanlığını üstlendiği uzun yıllara yayılan bir iş ortaklığı başladı.

İşte Kosicke’nin göreve getirilmesi ağustos ayında ciddi tartışmalara yol açmış ve Hoeneß’in tepkisini çekmişti. Hoeneß, RTL/ntv ve Sky ile yaptığı görüşmede bu atamaya ilişkin çekincelerini dile getirmişti.

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Hoeneß, "Bu konuda hoşuma gitmeyen şey, danışmanı Marc Kosicke’nin de onunla birlikte alınmış olması. Orada tam olarak ne yapacağını bilmiyorum. Bunu bir sorun olarak görüyorum. Bütün bu süreç bana dostane bir devralma gibi geliyor. Klopp ve ekibi DFB’yi devraldı ve bence bu yanlış" sözleriyle eleştiride bulunmuştu.

74 yaşındaki Hoeneß, Kosicke’nin federasyona geçmeden önce genel müdürlüğünü yaptığı menajerlik ajansı ProjectFive’taki hisseleri nedeniyle olası çıkar çatışmalarından da rahatsızlık duyuyordu. Hem DFB hem de Klopp iddiaları reddederken Kosicke, aralarındaki gerginliği gidermek için vakit kaybetmeden Hoeneß’le doğrudan iletişime geçti.

Getty Images

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Uli Hoeneß ile DFB danışmanı Marc Kosicke arasındaki telefon görüşmesi nasıl geçti?

Kosicke, "Onu arayıp sesli mesaj bıraktım. Sonra beni geri aradı ve kendisine şunu söyledim: 'Bir sorunuz varsa bunu kamuoyu önünde sormanıza gerek yok. Numaram sizde var. Beni arayın, size her şeyi anlatayım'" dedi. Görüşme işe yaradı: "Sonra meseleyi oldukça hızlı biçimde çözdük."

İlginç olan şu: Hoeneß’in verdiği özel bir görev üzerine ikili yıllar önce de birlikte çalışmıştı. Kosicke, Bayern’in resmî sloganı "Mia san mia"nın yaratıcısı.

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Bugünlerde DFB’de odak yeniden futbola çevrilmiş durumda. Almanya Milli Takımı’nı cuma akşamı (20.45) Sırbistan deplasmanında oynayacağı Uluslar Ligi maçı bekliyor.