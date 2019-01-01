Nürnberg'den Michael Frey açıklaması: Aradığımız oyuncuyu bulduk

Nürnberg’de sportif direktör Robert Palikuca ile teknik direktör Damir Canadi, Michael Frey hakkında açıklamalarda bulundu.

Michael Frey’i kiralık olarak kadrosuna katmak için ile el sıkışan , bu transferden oldukça umutlu…

Frey’in transferi konusunda Sky Sport’a konuşan Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, “Frey, uzun boylu, iri ve güçlü bir oyuncu. Takımımızda onun tarzında fazla oyuncu yok ve bunun eksikliğini çekiyoruz” dedi.

Teknik direktör Damir Canadi de Frey için “İleride top tutup takımı hücuma çıkarabilecek bir oyuncu arıyorduk ve aradığımızı bulduk. Umarım buraya kısa sürede uyum sağlayıp bize yardımcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Nürnberg, 2’nin ilk hafta maçında Sandhausen’e 3-2 yenilmişti. Frey transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması ve bu futbolcunun Osnabrück karşısında sahada olması bekleniyor.

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25 yaşındaki İsviçreli forvet geçtiğimiz yaz Zürich’ten 2.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta sarı lacivertli formayı giyen Frey, 5 gol atıp 1 de asist yapmıştı.