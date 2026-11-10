Bayern Münih, efsane kalecisinin sezon sonunda ayrılma ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte Manuel Neuer sonrası döneme hazırlanıyor. Kalecinin fiziksel sorunlarının yeniden nüksetmesi ve en üst düzeyde kariyerini sürdürebilme kapasitesine dair şüphelerin artması, bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Kulüp, kaleyi geleceğe taşıması için Jonas Urbig'i hazırlarken, yönetim bu mevkiyi güvence altına almak için tecrübeli bir kaleci arayışına başladı ve müzakere masasında birçok isim belirdi.

Alman "Sky Sport" kanalına göre, Bayern Münih'in spor yönetimi, Neuer'in Bavyera kalesinde geçirdiği 16 yılın ardından mevcut sezonun sonunda profesyonel kariyerine nokta koyacağına neredeyse ikna olmuş durumda.

40 yaşındaki Alman kaleci, Mainz karşılaşmasında sağ ayağının tendonunda yaşadığı sakatlıkla yeni bir darbe aldı. Bu sakatlık, İspanyol "Marca" gazetesinin aktardığına göre, onu 2026 yılının sonuna kadar sahalardan uzak tutacak.

Sakatlığın ciddiyetine ve fiziksel sorunlarının tekrarlamasına rağmen Neuer, emeklilik tarihini öne çekmeyi düşünmüyor; iyileşip önümüzdeki yıl içinde yeniden mücadelelere dönme umuduna sıkı sıkıya tutunuyor ve geleceğine dair nihai kararını vermeden önce sezonu tamamlamak istiyor.

Urbig, Neuer'in halefi: Baumann adaylığın başında

Buna karşılık Bayern Münih, kaleci mevkisinin geleceğine dair net bir vizyona sahip. Önümüzdeki dönemde takımın birinci kalecisi olması için tercih Jonas Urbig'den yana kullanıldı.

Bununla birlikte Bavyera yönetimi, yalnızca Urbig'e güvenmenin yeterli olmayacağını, takımın gereken istikrarı sağlayacak ve güçlü bir iç rekabet yaratacak tecrübe ve yetkinliğe sahip bir kaleciye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Bu çerçevede, Hoffenheim'ın mevcut kalecisi Oliver Baumann adaylar listesinin başında yer alıyor ve Urbig'in yanında kendisinden beklenen role uygun tecrübesi ve imkânları nedeniyle Bayern'in spor direktörünün tercihini kazanıyor.

Seçenekler Baumann'la sınırlı değil; kulüp ayrıca Fulham kalecisi Bernd Leno ile anlaşma ihtimalini de değerlendiriyor. "Sky" kanalına ulaşan özel bilgiler ise Loris Karius'un son dönemde adaylar listesine eklendiğini ortaya koydu.

Leno ve Karius'un Avrupa sahalarında geçmiş tecrübeleri bulunuyor ve her ikisi de ihtiyaç halinde teknik ekibe güvenilir seçenekler sunarak yedek kaleci rolünü üstlenmeye uygun olabilir.

33 yaşındaki Karius hâlen Schalke 04 ile oynuyor ve takımdaki üçüncü sezonunu geçiriyor; daha önce Liverpool deneyimi yaşamış, ardından iki sezon boyunca Newcastle United'da forma giymişti.

Neuer'in sakatlığı sonun kapısını aralıyor

Tekrarlayan fiziksel sorunlar, özellikle sağ ayağının tendonunda yaşadığı kısmi yırtığın ardından Neuer'in geleceğini gölgeliyor. Bu sakatlık, onu aylarca sahalardan uzak tutacak ve bilinen seviyesinde oynamaya devam edebilme kapasitesine dair soru işaretlerini yeniden gündeme getiriyor.

Bu bağlamda Marcel Reif, Bild kanalındaki "Reif Live" programında Bayern Münih kalecisinin durumu hakkında açık sözlü konuştu ve sakatlığın aynı bölgede tekrarlamasının kariyerinin sonuna yaklaştığına dair tehlikeli bir işaret olabileceğini değerlendirdi.

Reif şöyle konuştu: "Eğer oyuna döndüğü her maçta 30 dakika sonra aynı bölgede sorun yaşıyorsa, şunu kabul etmeliyiz: Bu sorun kronik bir hale dönüşür ve kötüye gitmeye devam ederse, bu seviyedeki profesyonel kariyeri sonuna gelmiş olabilir."

Bu gelişmeler ışığında Alman basını, Neuer'in çıkmaz bir yola geldiğini konuşuyor; Bayern Münih'in, kulüp ve Alman futbol tarihinin en büyük kalecilerinden birine veda etmeye hazırlandığına dair beklentiler giderek artıyor.