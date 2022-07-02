Novak Djokovic hangi takımı tutuyor? - Manchester Utd, Real Madrid, AC Milan?

Sırp tenisçinin Premier Lig, La Liga ve Serie A'nın devleriyle yakın bağları bulunuyor.

Tenis dünyasının süper yıldızı Novak Djokovic kort dışında geçirdiği sürede sık sık tribünde futbol maçlarını izlerken görüntüleniyor.

Örneğin Mayıs 2022'de Real Madrid ile Manchester City arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final maçı için Santiago Bernabeu'nun protokol tribününde yerini almıştı.

Madrid Açık'a katılmak için İspanya'nın başkentine gelen Djokovic, bu futbol şölenine katılma fırsatını da kaçırmamıştı. Peki Djokovic'in gönlündeki takım Madrid mi, yoksa bir başkası mı? GOAL sizler için araştırdı.

Novak Djokovic hangi takımı tutuyor?

Novak Djokovic'in tek bir kulübe gönül verdiğini söylemek pek mümkün değil. Genelde Milan formasıyla görüntülenen yıldız raket, Manchester United'a olan sempatisini de dile getirmişti.

Djokovic, 2014'te Şangay Masters'ta oynadığı maçı izlemeye gelen Milanlı futbolculara sosyal medya üzerinden teşekkür etmişti.

"Büyük bir Milan hayranıyım ve daima öyle kalacağım. Futbol benim için tenisin ardından ikinci sırada. Babam profesyonel bir futbolcuydu ve evde Milan'ın maçlarını büyük bir ilgiyle izlerdik."

Djokovic, Şubat 2022'de Zlatan Ibrahimovic'le sık sık konuştuğunu ve Milan'ın Serie A'yı kazanmasını istediğini açıklamıştı.

"Zlatan Ibrahimovic'le arkadaşız. Avustralya'da yaşadıklarım hakkında konuştuk. Bana verdiği destek için minnettarım. Milan'ı destekliyorum ve bu yıl Serie A'yı kazanmalarını istiyorum."

Roland Garros'ta Manchester United ile Barcelona arasında seçim yapmasını isteyen bir muhabire yanıt verirken ise tereddütsüz Premier Lig ekibini seçmişti.

2008'de sıtma hastalığına karşı Madrid'de düzenlenen, 'Iker, Rafa'ya karşı' isimli yardım maçında sahaya çıkmıştı.

Dört yıl sonra 'Alma Nadal' isimli bir başka yardım maçı için yine Madrid'e gelen Djokovic; dönemin Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, oyuncular Raul ve Alvaro Morata ile bir araya gelmiş, kulüp başkanı Florentino Perez, Djokovic'e bir Real Madrid forması hediye etmişti.

Öte yandan Benfica'ya duyduğu sempatiyi gösteren bir olay da yaşanmıştı. 2007'de Estoril Açık için Portekiz'e giden Djokovic, Benfica maçında protokolde görüntülenmişti. Kulüp ona arkasında isminin ve favori numarası olan 4'ün bulunduğu bir forma hediye etmişti. Daha sonra Eusebio turnuvayı kazanan Djokovic'in formasını imzalamıştı.

Elimizdeki tüm bilgilere bakılırsa Djokovic'in Milan'ı desteklediğini söyleyebiliriz, ama o öncelikle bir futbol sevdalısı. 2018 Dünya Kupası sırasında Hırvatistan'ı desteklediği için vatandaşlarından tepki almıştı. Bu hareketini savunan Djokovic, "Sporun evrensel bir dili var. İnsanlar arasındaki sınırları yok ediyor; din, ırk ve millet ayrımlarının üstesinden gelmemizi sağlıyor" açıklamasını yapmıştı.

Novak Djokovic futbolcu olabilir miydi?

Tıpkı Rafael Nadal ve Andy Murray gibi Novak Djokovic de küçükken futbola ilgi duymuştu. Şu anda bile eğlenmek için ekibindeki isimlerle birlikte futbol oynuyor.

"Çocukken hep futbol oynamak istemiştim. Elbette tenise olan tutkum daha büyüktü, bu yüzden tenise başladım. Evde her zaman futbol maçlarını izler, nereye gidersem gideyim maçları takip ederdim. En sevdiğim sporlardan biri."

Djokopvic Nisan 2022'de PSG'nin yıldızları Neymar ve Marco Verratti ile futbol oynadığı bir video paylaşmıştı.

2012'de Olimpico Joao Havelange Stadyumu'nda Fluminense ile Cruzeiro'yu karşı karşıya getiren yardım maçına davet edilen efsanelerden biri de Djokovic'ti. Bir gol, bir asist üreten Djokovic hiç de fena bir performans sergilememişti.

Brezilyalı efsane Zico onun performansını şöyle yorumlamıştı:

"Brezilya daima futbolun sihirbazlarına sahip oldu. Onlardan bazılarını bugün burada görmek beni mutlu etti. Geçmişte Gustavo Kuerten (eski dünya bir numarası tenisçi) ile oynamıştım, futbolda çok iyiydi. Ama Djokovic de oldukça iyi."