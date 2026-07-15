"Noussair Mazraoui, Bayern Münih ve Manchester United'ın ardından yeni bir büyük transfer gerçekleştirebilir"

İtalyan transfer muhabiri Nicolò Schira’nın haberine göre, AC Milan, Noussair Mazraoui’yi Serie A’ya transfer etmeyi düşünüyor.

Fas milli takımında forma giyen ve Leiderdorp doğumlu 28 yaşındaki sağ bek, Manchester United ile 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Ancak menajeri Rafaela Pimenta, kısa süre önce Milan kulüp yönetimi ile görüşmelerde bulundu. Mazraoui de bir transferi olumlu karşılıyor.

Transfermarkt'a göre, eski Ajax oyuncusunun piyasa değeri şu anda 18 milyon avro. Manchester United, iki yıl önce Mazraoui'yi kadrosuna katmak için Bayern Münih'e 15 milyon avro ödemişti.

Milan’da Mazraoui, Ruben Amorim ile yeniden çalışabilir. Portekizli teknik direktör, Manchester United’ın teknik direktörüyken Mazraoui’den oldukça etkilenmişti.

Mazraoui, Manchester United formasıyla şu ana kadar 77 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda gol atamadı. Ancak kanat bek, üç asist yaptı.

Mazraoui, Fas’ın Dünya Kupası’nda elenmesinin ardından şu anda tatilde. Fransa’ya karşı şansı olmayan bir şekilde kaybedilen çeyrek final maçında bir penaltıya neden olmuştu.