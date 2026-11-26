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Oliver Glasner, Nottingham Forest'ta kuralları sıkılaştırıyor. Oyuncularını eleştirirken de sözünü sakınmıyor.

Daha önce Bundesliga'da VfL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Glasner, Forest'ın Premier Lig'de AFC Bournemouth'a 2-0 yenilmesinden birkaç gün sonra açık konuştu. Geçen yaz devraldığı takımdaki bazı oyuncuların yetersiz dil becerileri, eleştirilerinin önemli bir bölümünü oluşturdu.

Avusturyalı teknik direktör, "Bir kulüpte istikrar, standartların olması demektir. Bize gelen herkes bu standartlara uymayı taahhüt eder. Açıkçası standartların yeterince yüksek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Bu sözler, Nottingham'ın Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira olmak üzere dört teknik direktör değiştirdiği çalkantılı geçen sezona da açık bir göndermeydi.

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Glasner'ın talep ettiği standartlardan biri de İngilizce öğrenmek: "Dört yıldır burada olup İngilizce konuşamayan oyuncularımız var. İtalya'ya giden her oyuncu, üç ay sonra röportajlarını İtalyanca veriyor. Bana göre İngiltere'de teknik direktörlük yapmak istiyorsam İngilizce konuşmalıyım. İtalya'da teknik direktörlük yapmak istiyorsam İtalyanca konuşmalıyım."

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Glasner'a göre diğer seçenek ise şu: "Oliver Glasner, kendi lehçende konuşmak istiyorsan Avusturya'da evinde kal. Orada herkes seni anlar ama başka hiçbir yerde anlamaz."

Glasner, geçen sezonun ardından kendi isteğiyle Crystal Palace'tan ayrıldı. Orada iki yıl boyunca başarılı bir iş çıkarmıştı . Adı birçok tanınmış kulüple anıldıktan sonra, biraz da sürpriz biçimde Forest'ın başına geçti. İddialara göre bu adım, yıllık 15,5 milyon euroya denk gelen bir maaşla kendisi için cazip hâle getirildi. Glasner böylece Avrupa'nın en yüksek maaşlı teknik direktörleri arasında yer alıyor.

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Köklü kulüple hedefi net: "Premier Lig'de sürekli olarak üst sıralarda mücadele edebilen, istikrarlı bir Nottingham Forest takımı kurmak istiyoruz."

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Ancak kulüp şu anda bu hedefin çok uzağında ve Glasner'ın eleştirilerinin nedenlerinden biri de bu. Nottingham bu sezon istikrarsız bir görüntü sergiliyor ve 11 hafta sonunda yalnızca dokuz puanla Premier Lig'de 17. sırada bulunuyor.

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Oliver Glasner'ın Nottingham Forest ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Forest yalnızca iki maç kazandı, ancak bunlardan biri geçen sezonun ikincisi Manchester City'ye karşıydı. Bu sürpriz galibiyetin ve beraberinde getirdiği gidişatı değiştirme umudunun ardından ise Cherries karşısındaki yenilgi geldi.

Alınan az sayıdaki puana rağmen Glasner'ın (sözleşmesi 2929'a kadar sürüyor), pazartesi günü Londra'da yapılan görüşmenin ardından kulübün güçlü sahibi Evangelos Marinakis'in desteğini koruduğu belirtiliyor. Teknik direktöre göre görüşme "harika" geçti. Konulardan biri de ocak ayındaki transferlerdi: "Bana, 'Neye ihtiyacın var, burada kadroda, teknik ekipte ve kulüp ortamında neyi iyileştirmek istiyorsun?' diye sordu."