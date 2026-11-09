Bugün yayımlanan bir basın haberinde, Manchester City'nin yıldızının önümüzdeki ocak ayında takımdan ayrılmaya yaklaştığı belirtilirken, son oynanan Nottingham Forest maçının onun için "bardağı taşıran son damla" olduğu ifade edildi.

Manchester City, cumartesi akşamı Premier Lig'in onuncu haftasında deplasmanda Nottingham Forest karşısında 3-1 mağlup olarak Premier Lig'de üst üste üçüncü maçını kaybetti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Cezayirli Rayan Ait Nouri'nin önümüzdeki dönemde Manchester City'den ayrılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini yazdı.

Enzo Maresca yönetiminde az forma şansı bulması ve bunun Nottingham Forest maçında kadro dışı bırakılmasıyla kesinleşmesi, Cezayirli savunmacı için bardağı taşıran son damla oldu. Oyuncu, işler köklü ve hızlı bir şekilde değişmezse ocak ayında ya da en geç haziranda transfer olmayı düşünebilir.

Birçok kişi tarafından Manchester City'nin en iyi sol beki olarak görülen Ait Nouri, kayda değer fırsatlar bulamadı. Bu sezon Premier Lig'de hiçbir maç oynamadı.

Cezayirli milli oyuncunun Etihad Stadyumu'ndaki geleceği belirsiz görünüyor ve önümüzdeki ocak ayında ayrılması güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Oyuncunun City formasıyla daha fazla öne çıktığı tek ilk on maçı, Lig Kupası'nda birinci lig takımı Norwich City'ye karşı oynanan karşılaşmaydı.

Geçen transfer döneminin sonunda Manchester United'a kiralanma ihtimali değerlendirildi, ancak City olası herhangi bir anlaşmaya satın alma maddesinin dahil edilmesini şart koştu ve bu da transferin gerçekleşmemesine yol açtı.

Manchester United'ın ocak ayında bu transfer için müzakere masasını yeniden açması şaşırtıcı olmaz.