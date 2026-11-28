Chelsea'nin cuma gecesi Nottingham Forest deplasmanında 3-2 yenilerek Premier Lig'de üst üste üçüncü mağlubiyetini almasının ardından Xabi Alonso üzerindeki baskı artıyor. Tartışmalı bir röportajın ardından Wesley Fofana'nın kendi taraftarlarınca yuhalandığı gergin gecede Chelsea teknik direktörü, kulübe birlik çağrısı yaptı.

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Chelsea üst üste üçüncü kez yenildi

Chelsea'nin Premier Lig'deki kötü gidişi cuma gecesi de sürdü. Londra ekibi, Forest deplasmanında 3-2 yenildi . Bu sonuç, Chelsea'nin ligde üst üste üçüncü mağlubiyeti olurken teknik direktör Alonso üzerindeki baskıyı da artırdı. Igor Jesus'un erken dakikalardaki müthiş vole golüyle üstünlüğü ele geçiren Forest'ta Morgan Gibbs-White iki kez fileleri havalandırarak ev sahibini galibiyete taşıdı. Oyuna sonradan giren Emmanuel Emegha konuk ekip adına iki gol attı ancak golleri yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Sonucun ötesinde, deplasman tribünündeki gergin atmosfer geceye damga vurdu. Fofana, topa her dokunduğunda kendi takımının taraftarlarınca yuhalandı .

Alonso soyunma odasında birlik istedi

Sahada ve tribünlerde artan gerilime rağmen Alonso, maç sonrası basın toplantısında Fofana'yı hemen savundu. Chelsea teknik direktörü, bu zor dönemi atlatmak için kulüpteki herkesin birlik içinde kalması gerektiğini vurguladı.

Alonso, TNT Sports'un aktardığına göre şöyle dedi: "Bir arada kalmalıyız. Soyunma odasındaki herkese, takımdaki herkese ihtiyacımız var. Birbirimize yardım etmeli, bu zor dönemleri hep birlikte atlatmalıyız. Kimseyi dışarıda bırakmamalıyız."

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"Herkesi desteklemeliyiz. Çünkü herkese ihtiyacımız var, taraftarlara ihtiyacımız var. Bütün oyunculara ihtiyacımız var. Bir arada kalmalıyız çünkü aksi hâlde işler daha da karmaşıklaşacak. Bizim yapmak istediğimiz de bu."

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Chelsea taraftarı Fofana'ya neden tepki gösterdi?

Fofana'ya yönelik öfkenin kaynağı, Fransız YouTuber Zach Nani'ye verdiği izinsiz röportajdı. Görüntülerde savunma oyuncusu, geçen ay Carabao Kupası'nda Liverpool'a karşı penaltı atışları sonucunda kaybettikleri maçta kendi penaltısını kaçırmasıyla ilgili şaka yapıyor gibi göründü.

Fransız oyuncunun bu sözleri nedeniyle takım arkadaşlarından özür dilediği söyleniyor. Ancak Gibbs-White'ın ikinci golüne yol açan penaltıya sebebiyet verince Forest deplasmanında işleri daha da kötüleşti.

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Taraftarların sert tepkisinin bundan sonra Fofana'yı oynatmasını zorlaştırıp zorlaştırmayacağı sorulduğunda Alonso temkinli konuştu. "Şu anda maçın hemen sonrasını ve önümüzdeki maçları düşünüyorum. Göreceğiz," yanıtını verdi.

Alonso ve Fofana'yı belirsiz bir süreç bekliyor

Alonso, Chelsea'yi yaklaşan maçlara hazırlarken hassas bir denge kurmak zorunda. Premier Lig'de üst üste alınan üç yenilgi, teknik direktör üzerindeki baskıyı şimdiden artırdı ve hata payını azalttı.

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Önümüzdeki günlerde en acil kararlarından biri Fofana konusunda olacak. Deplasman taraftarının desteğini kaybetmiş bir oyuncuyu yeniden takıma dahil etmek açık riskler taşıyor. Öte yandan Alonso, kadroyu bir arada tutacağını kamuoyu önünde dile getirdi.