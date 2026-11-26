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Oliver Glasner, Nottingham Forest'ta baskıyı artırıyor. Oyuncularına yönelik eleştirilerini de açıkça dile getiriyor.

Daha önce Bundesliga'da VfL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Glasner, Forest'ın Premier Lig'de AFC Bournemouth'a 2-0 yenilmesinden birkaç gün sonra açık konuştu. Geçen yaz başına geçtiği takımda bazı oyuncuların İngilizce bilgisinin yetersiz olması, eleştirilerinin önemli bir bölümünü oluşturdu.

Avusturyalı teknik direktör, “Bir kulüpte istikrar, standartların olması demektir. Bize gelen herkes bu standartlara uymayı taahhüt eder. Açıkçası standartların yeterince yüksek olmadığını düşünüyorum” dedi.

Bu sözler, Nottingham'ın Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche ve Vitor Pereira olmak üzere dört teknik direktör değiştirdiği çalkantılı geçen sezona da açık bir göndermeydi.

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Glasner'in beklediği standartlardan biri de İngilizce öğrenilmesi: “Dört yıldır burada olup İngilizce konuşamayan oyuncularımız var. İtalya'ya giden her oyuncu, üç ay sonra röportajlarını İtalyanca veriyor. Bana göre İngiltere'de teknik direktörlük yapmak istiyorsam İngilizce konuşmalıyım. İtalya'da teknik direktörlük yapmak istiyorsam İtalyanca konuşmalıyım.”

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Glasner, diğer seçeneği ise şöyle anlattı: “Oliver Glasner, kendi lehçenle konuşmak istiyorsan Avusturya'daki evinde kal. Orada herkes seni anlar ama başka hiçbir yerde anlamaz.”

Glasner, geçen sezonun ardından kendi isteğiyle Crystal Palace'tan ayrıldı. Orada iki yıl boyunca başarılı bir iş çıkarmıştı . Adı birçok tanınmış kulüple anıldıktan sonra sürpriz sayılabilecek bir kararla Forest'ın başına geçti. İddialara göre bu adım, kendisine avro karşılığı yıllık 15,5 milyon avroluk bir maaşla cazip hâle getirildi. Glasner böylece Avrupa'nın en yüksek maaş alan teknik direktörleri arasında yer alıyor.

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Köklü kulüpteki hedefi net: “Premier Lig'de istikrarlı biçimde üst sıralar için mücadele edebilecek, sağlam bir Nottingham Forest takımı kurmak istiyoruz.”

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Ancak kulüp şu anda bu hedeften çok uzakta ve Glasner'in eleştirilerine yol açan nedenlerden biri de bu. Nottingham, bu sezon istikrarsız bir görüntü sergiliyor ve 11 hafta sonunda yalnızca dokuz puanla Premier Lig'de 17. sırada bulunuyor.

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Oliver Glasner'in Nottingham Forest ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Forest yalnızca iki maç kazandı. Bunlardan biri, geçen sezonu ikinci sırada bitiren Manchester City'ye karşıydı. Ancak bu sürpriz galibiyeti ve yarattığı toparlanma umudunu, Cherries karşısındaki yenilgi izledi.

Alınan zayıf sonuçlara rağmen 2929'a kadar sözleşmesi bulunan Glasner'in, pazartesi günü Londra'da kulübün güçlü sahibi Evangelos Marinakis ile yaptığı görüşmenin ardından görevindeki yerinin sağlam olduğu belirtiliyor. Teknik direktöre göre görüşme “harika” geçti. Konuşulan konular arasında ocak ayındaki transferler de vardı: “Bana, ‘Neye ihtiyacın var, burada kadroda, teknik ekipte ve kulüp ortamında neleri iyileştirmek istiyorsun?’ diye sordu.”