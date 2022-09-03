Kırmızılar, Premier Lig'e döndükten sonra yaz transfer döneminde büyük paralar harcamaktan çekinmedi.

Futbol Ligi'nde 23 yıl kaldıktan sonra, Nottingham Forest'ın 2022 Championship play-off finalindeki zaferi, Premier Lig'e geri dönmek için uzun süren bekleyişlerini sona erdirdi.

Kırmızılar, Steve Cooper'ın rehberliğinde, birkaç ay içinde ikinci kademenin dibinden en üst sıraya yükseldiklerinde, servetlerinde kayda değer bir kazanç elde ettiler.

Ancak, seçkinlerle omuz omuza vermek her zaman farklı bir tür teşkil edecek.

GOAL size yapılan işin tam bir özetini sunacak Premier Lig'in yeni ekibinin yaptığı transferleri sıralayacak.

Nottingham Forest kaç oyuncuyla sözleşme imzaladı?

Premier Lig'e yükselmek 199 milyon Dolar değerinde ve Forest, şu an için bu zenginliğin tadını çıkarıyor.

Tuhaf bir şekilde, takip edenlere bakıldığında, son transfer penceresine yavaş bir başlangıç ​​yapıldı ve haziran sonunda kapılardan yalnızca Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi girdi.

Bent kapakları hızla açılırken Kırmızılar'ı oradan durdurmak mümkün değildi ve Cooper, şimdi hemen hemen her pozisyonda, ekibinin ileriye doğru ilerlemesini sağlayacak derinlikteki gücüyle övünüyor.

Transfer gününün sonunda bir hareketlilik, kulübün toplam yeni gelen sayısını 21'e çıkardı ve birkaç anlaşma yapmalarına zaman kalsaydı bu sayı daha da artabilirdi.

Nottingham Forest tarafından 2022 yazında yapılan transferler:

Oyuncu Pozisyon Geldiği takım Ücret Taiwo Awoniyi FW Union Berlin Açıklanmadı Dean Henderson GK Manchester United Kiralık Giulian Biancone DF Troyes Açıklanmadı Moussa Niakhate DF Mainz 05 Açıklanmadı Omar Richards DF Bayern Munich Açıklanmadı Neco Williams DF Liverpool £17m Wayne Hennessey GK Burnley Açıklanmadı Brandon Aguilera MF Alajuelense Açıklanmadı Harry Toffolo DF Huddersfield Town Açıklanmadı Lewis O'Brien MF Huddersfield Town Açıklanmadı Jesse Lingard MF Unattached Bonservissiz Orel Mangala MF Stuttgart Açıklanmadı Emmanuel Dennis FW Watford £20m Cheikhou Kouyate MF Unattached Bonservissiz Remo Freuler MF Atalanta Açıklanmadı Morgan Gibbs-White MF Wolverhampton Wanderers £25m Hwang Ui-jo FW Bordeaux Açıklanmadı Renan Lodi DF Atletico Madrid Kiralık Willy Boly DF Wolverhampton Wanderers Açıklanmadı Josh Bowler FW Blackpool Açıklanmadı Loic Bade DF Rennes Kiralık

Nottingham Forest neden bu kadar çok oyuncu aldı?

Bazılarının gözünde, Forest'ın 2022 yazındaki ilişkileri aşırı derecede ayrıntılı ve biraz da gözüpek oldu.

Premier Lig'de sunulan zenginliklerin iyi bir şekilde belgelenmesine rağmen, kulübün bu kadar ağır yatırımı nasıl karşılayabildiğine ve Cooper'ın tek bir çatı altında bu kadar oyuncuyu bir araya getirip getiremeyeceğine dair düzenli olarak sorular soruluyor.

Yüksek reytingli bir koçun, bu görevi yerine getirip getiremeyeceğini göreceğiz, ancak zar atmak ve saflarını sıklaştırmaktan başka seçeneği yoktu.

Mayıs ayında Huddersfield'a karşı oynanan maç günü kadrosundan, bu oyunculardan 10'u çeşitli nedenlerle artık onlarla değil.

Forest ayrıca, Wembley'de yer almayan yedi kıdemli oyuncudan daimi olarak ayrıldı ve aralarında Richie Laryea, Braian Ojeda, Tyrese Fornah, Fin Back, Alex Mighten ve Jonathan Panzo'nun da bulunduğu çok daha fazlasını önemli takımdan gönderdi.

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Championship'teki oyunculardaki devasa ciro göz önüne alındığında, Forest'ın bir dizi yeni oyuncu getirerek bu boşlukları kapatmaktan başka seçeneği yoktu.

Kızılların bunun uğruna stokladığı veya imza attığı yönündeki öneriler, yalnızca en zorlu bölümlerde mümkün olduğunca rekabetçi olmalarını sağlayacak.

CEO Dane başkanlığındaki transfer ekibi olan Cooper'ın çabalarıyla, Gibbs-White, Williams ve O'Brien'ın potansiyelinin yanı sıra Lingard, Freuler ve Mangala gibi kendini kanıtlamış uluslararası oyuncuları takıma ekledi.

Böylece Nottingham Forest, bu yaz 21 oyuncuyla sözleşme imzalayarak yeni bir Premier Lig rekoru kırdı.

Bu yüzden Murphy ve kulüp sahibi Evangelos Marinakis, bolca övgüyü hak ediyor.

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