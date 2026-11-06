Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı öncesi

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest, 6 Kasım Cumartesi günü EST ile 13.30, GMT ile 17.30'da oynanacak Premier League maçında Manchester City'yi City Ground'da ağırlayacak.

Gol bulmakta zorlanan Forest düşme hattında

Yeni teknik direktörü Oliver Glasner yönetimindeki son beş lig maçının dördünü kaybeden Forest, 19. sırada. Puanlara acilen ihtiyacı var ancak aynı durum, Aston Villa ve Brighton karşısında üst üste yenilgiler alan Manchester City için de geçerli. Bu sonuçlarla son şampiyon Arsenal, City'yi geçerek zirveye yerleşti. City, 2009 ile 2018 yılları arasındaki ihlal iddialarıyla ilgili 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Söz konusu iki yenilgi, baskının etkisini göstermeye başladığına işaret ediyor olabilir. Ancak gol makinesi Erling Haaland formunu sürdürüyor. 26 yaşındaki Norveçli, ligin en çok gol atan takımı adına Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 gol kaydetti.

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Nottingham Forest sürpriz yapabilir mi?

Forest, Premier League'deki ilk dört iç saha maçında gol atamayarak evinde kötü bir performans sergiledi. Yine de City ile yakın dönemde oynadığı maçların kendisi için iyiye işaret olmasını umacak. Mart 2025'te aynı eşleşmenin iç saha ayağını kazandı ve geçen sezon Etihad Stadyumu'nda City ile 2-2 berabere kaldı. O maçta Forest'ın beraberlik golünü Elliot Anderson attı. İngiliz oyuncu, yüksek bedelli transferinden bu yana eski kulübüyle ilk kez karşılaşacak. City, 2016'dan bu yana Premier League'de üst üste üç maç kaybetmedi ve Enzo Maresca bunun yaşanmasını önlemek isteyecek.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

City, Kasım 2025'ten bu yana Premier League'de üst üste iki deplasman maçı kaybetmedi.

City, Premier League'deki son altı deplasman galibiyetinin beşinde gol yemedi.

Muhtemel ilk 11'ler

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

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