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Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest - M.City
Nottingham Forest
M.City
Premier Lig
E. Haaland
E. Anderson
E. Maresca

City Ground'da oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçının kapsamlı ön izlemesi. Enzo Maresca'nın ekibi Premier Lig'deki iki maçlık mağlubiyet serisine son verebilecek mi?

Nottingham Forest-Manchester City Premier League maçı öncesi

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Premier Lig - Hafta 10
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest, 6 Kasım Cumartesi günü EST ile 13.30, GMT ile 17.30'da oynanacak Premier League maçında Manchester City'yi City Ground'da ağırlayacak.

Gol bulmakta zorlanan Forest düşme hattında

Yeni teknik direktörü Oliver Glasner yönetimindeki son beş lig maçının dördünü kaybeden Forest, 19. sırada. Puanlara acilen ihtiyacı var ancak aynı durum, Aston Villa ve Brighton karşısında üst üste yenilgiler alan Manchester City için de geçerli. Bu sonuçlarla son şampiyon Arsenal, City'yi geçerek zirveye yerleşti. City, 2009 ile 2018 yılları arasındaki ihlal iddialarıyla ilgili 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulundu. Söz konusu iki yenilgi, baskının etkisini göstermeye başladığına işaret ediyor olabilir. Ancak gol makinesi Erling Haaland formunu sürdürüyor. 26 yaşındaki Norveçli, ligin en çok gol atan takımı adına Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 gol kaydetti.

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Nottingham Forest sürpriz yapabilir mi?

Forest, Premier League'deki ilk dört iç saha maçında gol atamayarak evinde kötü bir performans sergiledi. Yine de City ile yakın dönemde oynadığı maçların kendisi için iyiye işaret olmasını umacak. Mart 2025'te aynı eşleşmenin iç saha ayağını kazandı ve geçen sezon Etihad Stadyumu'nda City ile 2-2 berabere kaldı. O maçta Forest'ın beraberlik golünü Elliot Anderson attı. İngiliz oyuncu, yüksek bedelli transferinden bu yana eski kulübüyle ilk kez karşılaşacak. City, 2016'dan bu yana Premier League'de üst üste üç maç kaybetmedi ve Enzo Maresca bunun yaşanmasını önlemek isteyecek.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • City, Kasım 2025'ten bu yana Premier League'de üst üste iki deplasman maçı kaybetmedi.
  • City, Premier League'deki son altı deplasman galibiyetinin beşinde gol yemedi.

Muhtemel ilk 11'ler

Forest (3421): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Ndoye, Gibbs-White; Delap.

City (433): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Nottingham Forest vs M.City Muhtemel kadrolar

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Diziliş
M.City crest
M.City
MCI
4-2-3-1
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaMurilloMurilloM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteD. NdoyeD. NdoyeN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerL. DelapL. DelapG. DonnarummaG. DonnarummaA. KhusanovA. KhusanovJ. GvardiolJ. GvardiolM. NunesM. NunesR. DiasR. DiasJ. DokuJ. DokuA. BouaddiA. BouaddiE. AndersonE. AndersonI. NdiayeI. NdiayeE. FernandezE. FernandezE. HaalandE. Haaland
M.City crest
M.City
MCI
3-4-2-1
Nottingham Forest

İlk 11

M.City

Teknik direktör

  • O. Glasner
  • E. Maresca

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