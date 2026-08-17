Nottingham Forest - Leeds United: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ile Leeds United, 22 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Açılış haftasında Trentside'da heyecan

Nottingham Forest, 2026/27 Premier League sezonuna sahasında başlıyor ve 1. hafta maçında Leeds United'ı City Ground'da ağırlıyor. Tutkulu taraftar desteğini arkasına alacak Forest, Trentside'da erken üstünlük kurmayı ve bunu zorlu yeni iç saha sezonuna taşımayı hedefleyecek. Leeds için ise sezonun açılış gününde Nottingham deplasmanına gitmek, en üst seviye hazır oluşunu daha en baştan ölçmek adına hemen yüksek tempolu bir kıstas anlamına geliyor.

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Nottingham Forest'ın sezon öncesi Avrupa sınavları ve güçlü iç saha kapanışı

Nottingham Forest, sezon açılışına Avrupa genelini kapsayan yoğun bir hazırlık kampanyasının ardından giriyor. Yaza Notts County ve Blackburn Rovers galibiyetleriyle başlayan Forest, Portekiz'deki zorlu turda ve Avrupalı rakiplere karşı oynanan maçlarda değerli dakikalar topladı. Hazırlık dönemini sahasında etkileyici şekilde tamamlayan takım, önce Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i zorlu geçen maçta 2-1 mağlup etti, ardından 16 Ağustos'ta Stade Brestois karşısında 2-0'lık galibiyette etkileyici bir performans sergiledi.

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Leeds United'ın büyük isimli hazırlık maçlarındaki dikkat çekici galibiyetleri

Leeds United, dikkat çekici bir yaz hazırlık programının verdiği moralle City Ground'a geliyor. Leeds, ağustos ayının başında Liverpool karşısında aldığı çarpıcı 4-2'lik galibiyetle ciddi hücum tehdidini ortaya koydu, ardından RB Leipzig'i soğukkanlı bir oyunla 2-0 mağlup etti. Hafta içindeki Manchester United beraberliğinin ardından Leeds, açılış günü hazırlıklarını 15 Ağustos'ta baskın bir performansla tamamladı ve FC Augsburg'u 4-0 yenerek hücum hattının tam kapasiteyle çalıştığını gösterdi.

İkili rekabetin geçmişi: Küçük farklarla belirlenen sert mücadeleler

Nottingham Forest ile Leeds United arasındaki maçlar tarihsel olarak yüksek tempolu atmosferi ve direkt futboluyla öne çıkan karşılaşmalar oldu. İlginç olan şu ki, iki kulüp 2026/27 takviminin daha en başında birbirlerini yakından tanıyacak; zira bu Premier League açılış maçının hemen ardından, üç gün içinde ikinci kez City Ground'da EFL Cup ikinci turunda karşı karşıya gelecekler.

Takım haberleri ve kadrolar

Oliver Glasner'ın, Forest'ın sezon açılışında kesinleşmiş bir eksiği bulunuyor; Nicolo Savona sakat olarak listeleniyor. Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu yok ve santra öncesinde muhtemel ilk 11 de henüz netleşmiş değil. Maça yaklaştıkça takım haberlerine dair yeni güncellemeler eklenecek.

Konuk ekipte ise Daniel Farke, kaleci Lucas Perri ile kanat oyuncusu Gabriel Gudmundsson'dan yararlanamayacak; iki oyuncu da sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Leeds'te cezalı oyuncu bulunmuyor ve bu aşamada tahmini bir ilk 11 de yayımlanmadı. Kulüpten daha fazla bilgi geldikçe güncellemeler paylaşılacak.

Form durumu

Nottingham Forest, yeni sezona son beş maçında aldığı iki galibiyet ve üç yenilgilik karışık bir hazırlık dönemi performansıyla giriyor. Takımın son sonucu, 16 Ağustos'ta Brest karşısında alınan 2-0'lık galibiyetti; bundan dört gün önce de Bayer Leverkusen 2-1 mağlup edilmişti. Bu galibiyetlerden önce Forest, Barcelona'ya 0-1, Udinese'ye 0-1 ve Sporting CP'ye 1-4 kaybetti; sonuncusu savunma yerleşimine dair erken soru işaretleri yaratan ağır bir yenilgiydi. Bu beş maçta Forest beş gol atarken yedi gol yedi.

Leeds United ise çok daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş hazırlık maçının dördünü kazandı. Takımın son sonucu, 15 Ağustos'ta Augsburg karşısında alınan 4-0'lık galibiyetti; ayrıca RB Leipzig'i 2-0 ve Sunderland'i 1-0 mağlup etti. Liverpool karşısındaki 2-4'lük galibiyet yaz döneminin en dikkat çekici sonuçlarından biri olarak öne çıkarken, hafta içi Manchester United ile yapılan ve veri setinde yenilgi olarak kaydedilen 1-1'lik beraberlik galibiyet serisini kesti. Leeds, son dört hazırlık maçında dokuz gol atıp yalnızca bir gol yedi.

İkili rekabetteki sonuçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Leeds United, Premier League maçında Elland Road'da 3-1 kazandı. Ondan önce Nottingham Forest, Kasım 2025'te City Ground'da 3-1'lik iç saha galibiyeti almıştı. Son beş karşılaşmaya bakıldığında, bunlar arasında üç Premier League maçı ve bir hazırlık maçı da bulunurken, iki takım da ikişer galibiyet aldı ve tablo dengede kaldı.