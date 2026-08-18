Nottingham Forest - Leeds United: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ile Leeds United, 22 Ağustos 2026'da saat 14.00 GMT'de (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Trent kıyısında açılış haftasına heyecan katacak mücadele

Nottingham Forest, 2026/27 Premier League sezonuna 1. hafta mücadelesinde Leeds United'ı City Ground'da ağırlayarak başlayacak. Tutkulu taraftar desteğini arkasına alacak Forest, Trent kıyısında erken üstünlüğü kurmayı ve bunu zorlu yeni iç saha sezonuna taşımayı hedefleyecek. Leeds için ise Nottingham'a yapılacak sezonun ilk maç yolculuğu, en üst seviyeye ne kadar hazır olduklarını daha ilk andan ölçebilecek yüksek tempolu bir sınav niteliği taşıyor.

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Nottingham Forest'ın sezon öncesi Avrupa sınavları ve iç sahadaki güçlü kapanışı

Nottingham Forest, sezon açılışına Avrupa genelinde geçen kapsamlı bir hazırlık döneminin ardından çıkıyor. Yaza Notts County ve Blackburn Rovers galibiyetleriyle başlayan Forest, Portekiz'deki zorlu turda ve Avrupa rakiplerine karşı oynanan maçlarda değerli dakikalar elde etti. Hazırlık dönemini iç sahada iyi bir şekilde noktalayan ekip, önce Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'i çekişmeli geçen maçta 2-1 mağlup etti, ardından 16 Ağustos'ta Stade Brestois karşısında etkileyici bir performansla 2-0 kazandı.

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Leeds United'ın büyük rakiplere karşı verdiği hazırlık maçı mesajları

Leeds United, dikkat çekici bir yaz hazırlık programının verdiği moralle City Ground'a geliyor. Leeds, ağustos ayının başında Liverpool karşısında aldığı çarpıcı 4-2'lik galibiyetle ciddi hücum tehdidini ortaya koydu, ardından RB Leipzig'i soğukkanlı bir oyunla 2-0 mağlup etti. Hafta içinde Manchester United ile 1-1 berabere kalan Leeds, sezonun açılış maçına yönelik hazırlıklarını 15 Ağustos'ta baskın bir performansla tamamladı ve FC Augsburg'u 4-0 mağlup ederek hücum hattının tam kapasiteyle çalıştığını gösterdi.

İkili rekabetin geçmişi: İnce farklarla belirlenen sert mücadeleler

Nottingham Forest ile Leeds United arasındaki maçlar tarihsel olarak yüksek tempolu atmosferi ve doğrudan futbol anlayışıyla öne çıktı. Dikkat çekici şekilde, iki kulüp de 2026/27 takviminin hemen başında birbirine fazlasıyla aşina olacak; çünkü bu Premier League açılış maçının ardından üç gün içinde City Ground'da EFL Cup ikinci turunda hemen bir kez daha karşı karşıya gelecekler.

Tahmini ilk 11'ler

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Morato, Murillo, Nikola Milenković; Ibrahim Sangaré, James McAtee; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Igor Jesus

Leeds United: James Trafford; Jayden Bogle, Joe Rodon, Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson; Ethan Ampadu, Anton Stach; Harry Wilson, Brenden Aaronson, Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin

Takım haberleri ve kadrolar

Oliver Glasner'ın Forest'ın sezon açılışı için kesinleşen bir eksiği bulunuyor; Nicolo Savona sakat olarak listelenmiş durumda. Ev sahibi ekipte cezalı oyuncu bulunmuyor ve santra öncesinde muhtemel ilk 11 de henüz netleşmedi. Maça yaklaştıkça takım haberlerine dair yeni güncellemeler eklenecek.

Konuk ekipte ise Daniel Farke, kaleci Lucas Perri ile kanat oyuncusu Gabriel Gudmundsson'dan yoksun olacak; iki oyuncu da sakatlık nedeniyle forma giyemiyor. Leeds'te cezalı oyuncu yok ve bu aşamada öngörülen bir ilk 11 açıklanmış değil. Kulübün daha fazla bilgi vermesiyle birlikte güncellemeler de paylaşılacak.

Form durumu

Nottingham Forest, yeni sezona son beş maçında aldığı iki galibiyet ve üç yenilgiden oluşan karışık bir hazırlık dönemi performansıyla giriyor. Takımın son sonucu, 16 Ağustos'ta Brest karşısında alınan 2-0'lık galibiyetti; bundan dört gün önce de Bayer Leverkusen karşısında 2-1 kazanmıştı. Bu galibiyetlerden önce Forest, Barcelona'ya (0-1), Udinese'ye (0-1) ve Sporting CP'ye (1-4) mağlup oldu; sonuncusu, savunma düzenleri hakkında erken soru işaretleri doğuran ağır bir yenilgiydi. Forest bu beş maçta beş gol attı ve yedi gol yedi.

Leeds United ise çok daha güçlü bir form grafiğiyle geliyor ve son beş hazırlık maçının dördünü kazandı. Takımın son sonucu, 15 Ağustos'ta Augsburg karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetti; ayrıca RB Leipzig'i 2-0, Sunderland'i de 1-0 mağlup etti. Liverpool karşısında alınan 2-4'lük galibiyet, yaz döneminin öne çıkan sonuçlarından biri olarak dikkat çekiyor, ancak Manchester United ile yapılan ve veri setinde mağlubiyet olarak kaydedilen 1-1'lik beraberlik galibiyet serisini sekteye uğrattı. Leeds, son dört hazırlık maçında dokuz gol attı ve bir gol yedi.

İkili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Leeds United, Premier League maçında Elland Road'da 3-1 kazandı. Ondan önce Nottingham Forest, Kasım 2025'te City Ground'da 3-1'lik bir iç saha galibiyeti aldı. Biri sezon öncesi hazırlık maçı olmak üzere son beş karşılaşmada, taraflar ikişer galibiyet aldı ve tablo dengede kaldı.