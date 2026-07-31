Nottingham Forest - Leeds United maçının biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Nottingham Forest, geçen sezon Premier League kampanyasına galibiyetle başlamıştı ve bu kez de eski Palace patronu Oliver Glasner yönetiminde yine olumlu bir başlangıç yapmayı hedefleyecek. Forest, 22 Ağustos Cumartesi günü City Ground'da Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Forest geçen sezon tam anlamıyla bir duygu rollercoaster'ı yaşadı. Teknik direktör değişikliğine tam dört kez gitmesine ve Premier League'de ligde kalma mücadelesi vermesine rağmen, Avrupa'da unutulmaz bir kampanya geçirdi ve Vítor Pereira yönetiminde toparlandı; son 10 Premier League maçının yalnızca birini kaybetti.

City Ground'daki sezon açılışı için bilet satın almak isteyen taraftarlar, eğlenceli bir karşılaşma bekliyor olacak. Zira geçen sezon Forest ile Leeds arasındaki iki maç da ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. GOAL, Nottingham Forest - Leeds United maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağını ve fiyatlarının ne kadar olduğunu sizin için derledi.

Nottingham Forest - Leeds United Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest, Leeds United'ı Nottingham'daki City Ground'da konuk edecek. Maçın başlama saati 17.00 (BST) olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Leeds United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Nottingham Forest - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, yetişkin, genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), öğrenci ve yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik zorunluluğu: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 fiyat tavanını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını da doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en üst düzey sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanı bulunan taraftarlara satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına düşmez.

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