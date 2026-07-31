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Nottingham Forest - Leeds United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Tickets
Premier Lig
Nottingham Forest
Leeds United

Nottingham Forest'ın Premier League'deki sezon açılış maçının biletleri hakkında bilmeniz gereken her şey

Nottingham Forest, geçen sezon Premier League serüvenine galibiyetle başlamıştı ve bu kez de eski Palace teknik direktörü Oliver Glasner yönetiminde yine olumlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Forest, 22 Ağustos Cumartesi günü City Ground'da Leeds United'ı ağırlayacak.

Forest geçen sezon adeta duygu dolu bir iniş çıkış yaşadı. Teknik direktör değişikliğine tam dört kez gitmesine ve Premier League'de ligde kalma mücadelesi vermesine rağmen, Avrupa'da unutulmaz bir kampanya geçirdi ve Vítor Pereira yönetiminde dengeyi buldu; son 10 Premier League maçının sadece birini kaybetti.

City Ground'daki sezon açılışı için bilet almak isteyen taraftarlar, eğlenceli bir karşılaşma bekliyor olacaktır; zira geçen sezon Forest ile Leeds arasındaki iki maç da ev sahibi ekiplerin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. GOAL, Nottingham Forest - Leeds United maçı için bilet alma sürecine dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Nottingham Forest - Leeds United Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest, Leeds United'ı Nottingham'daki City Ground'da ağırlayacak ve maçın başlama saati 17.00 (BST) olarak belirlendi.

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Premier Lig - Hafta 1
City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Leeds United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsayı önlemeye yönelik yasalar ve yüzde 100 dijital turnike sistemi nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığıyla işleyen online kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Nottingham Forest - Leeds United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League bileti fiyatı; ev sahibi kulüp, koltuk konumu ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları farklı kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta blok yan tribün ve alt kat koltuklar daha yüksek fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik zorunluluğu: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 sezonu boyunca da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunan biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına ulaşmaz.

Form durumu

NFO

NFO - Form

MUN
K3-2
BOU
B1-1
NOC
K0-2
BLB
K3-0
VSC
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
LEE

LEE - Form

TOT
B1-1
BHA
K1-0
WHU
K3-0
WRE
K2-3
SUN
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Son karşılaşmalardaki rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Nottingham ForestÇizimLeeds United
2
0
3
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds United badge
Leeds United
LEE
1
MS
Club Friendlies
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
MS
Premier Lig
Leeds United badge
Leeds United
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
MS
Premier Lig
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds United badge
Leeds United
LEE
0
MS
6Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Nottingham Forest vs Leeds United Muhtemel kadrolar

Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Diziliş
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Leeds United crest
Leeds United
LEE

Teknik direktör

  • O. Glasner

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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