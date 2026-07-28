Nottingham Forest'ın başka bir sağ bek için yaptığı milyonluk teklifin ardından Givairo Read'in transferi belirsizliğe girdi

The Athletic'in haberine göre Nottingham Forest, Union Saint-Gilloise forması giyen Anan Khalaili için teklif yaptı. Sağ bek için İngiliz ekibinin somut ilgisi nedeniyle Forest'ın Givairo Read için Feyenoord'a yeniden dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Spor mecrasına göre Nottingham Forest, Belçika'da bonuslar hariç 17,5 milyon euroluk bir teklif sundu. Bonuslarla birlikte bu rakam 20 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Ayrıca Union'ın küçük bir sonraki satış payı alacağı da belirtiliyor. Ancak Belçika kulübü, İngilizlerin bu teklifini kabul etmedi.

Daha önce Khalaili'nin Internazionale'ye gitmeye yakın olduğu görülüyordu, ancak bu transfer gerçekleşmedi. İsrail milli oyuncusu sağlık kontrolünden geçemedi. İtalyan devinin yanı sıra Bournemouth ve Newcastle United'ın da sağ kanat beki ve sağ kanat oyuncusuna ilgi gösterdiği ifade ediliyor.

Union Saint-Gilloise ile Inter, 28 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varmıştı. Bu nedenle Belçika kulübünün bu seviyelere daha yakın bir bedel talep ettiği anlaşılıyor. Bu da Forest'ın Khalaili için girişimlerini sürdürüp sürdürmeyeceğini ya da dikkatini yeniden Read'e çevirip çevirmeyeceğini belirsiz hale getiriyor.

Feyenoord, genç savunmacıyı kolay kolay bırakmıyor. Forest birkaç teklif yaptı, ancak şu ana kadar olumsuz yanıt aldı. Voetbal International'a göre şu an için son teklif 23 milyon euro seviyesindeydi.

Rotterdam ekibinin, 19 yaşındaki savunmacıyı bu bedelle elden çıkarmak gibi bir zorunluluğu yok. Mecra, teknik direktör Dévy Rigaux'nun Read için en az 30 milyon euro talep ettiğini yazdı.

Pazartesi günü Read'in 25 milyon euroluk bir serbest kalma maddesine sahip olduğu ve bu nedenle De Kuip'ten nispeten düşük bir bedelle ayrılabileceği öne sürülmüştü. Ancak bu haberin doğru olmadığı ortaya çıktı; zira eski genel direktör Dennis te Kloese bu söylentiyi neredeyse hemen yalanladı.