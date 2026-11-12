Eintracht Frankfurt, Nottingham Forest forveti Arnaud Kalimuendo'yu yaklaşan ocak ayı transfer dönemi için hücum hattındaki öncelikli hedefi olarak belirledi. Premier League ekibi, takımda ikinci planda kalan Fransız oyuncuya 30 milyon avro değer biçtikten sonra ayrılığına onay vermeye hazır. Kulüp, kiralık transfer seçeneğine de açık.

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Düzenli forma şansı arayan forvet ayrılmak istiyor

TEAMtalk'a göre 24 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Oliver Glasner yönetiminde forma şansı bulmakta zorlandığı için bu kış City Ground'dan ayrılmak istiyor. Bu sezon için İngiltere'ye döndüğünden beri Kalimuendo, beş maçta yalnızca 110 dakika süre aldı ve gol ya da asist kaydedemedi. Bu maçların dördünde oyuna sonradan girmesi, yeni yıl öncesinde birden fazla kulübün ilgisini çekmesine yol açtı.

Nottingham Forest yönetimi ayrılık şartlarını belirledi

Habere göre Nottingham Forest, sezon ortası transfer dönemi açıldığında başka bir takımda düzenli olarak ilk takımda oynama fırsatı arayan forvetin önüne engel koymayacak. Onu Ağustos 2025'te Fransız ekibi Rennes'den Haziran 2030'a kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmeyle transfer eden İngiliz kulübü, ödediği 30 milyon avroluk bonservis bedelini geri kazanmak için öncelikle kalıcı bir satış istiyor.

Ancak kulübe yakın kaynaklar, Doğu Midlands ekibinin yetkililerinin sezon ortasında hiçbir talibin istedikleri bedelin tamamını doğrudan ödememesi ihtimaline karşı piyasa koşullarını gerçekçi değerlendirdiğini belirtiyor. Bu nedenle yönetim, anlaşmada gelecek yaz için satın alma opsiyonu veya zorunluluğu bulunması şartıyla oyuncunun ilk etapta kiralık olarak ayrılmasına onay vermeye hazır.

Verimli kiralık dönemi ilgiyi artırıyor

Bu esneklik, geçen sezonun ikinci yarısında Almanya'da geçirdiği verimli dönemin ardından hücum oyuncusunu yakından izlemeyi sürdüren Bundesliga ekibinin ilgisini çekti. Daha önce Ligue 1'de düzenli olarak forma giyen oyuncu, bu dönemde Frankfurt için çıktığı 19 maçta altı gol atarak kulüp yönetiminde kalıcı bir iz bıraktı.

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Glasner yönetiminde kısıtlı süre alması, Premier League'deki uzun vadeli rolü hakkında ciddi soru işaretleri yaratırken TEAMtalk, kışın gerçekleşecek bir ayrılığın artık tüm taraflar için gerçekçi bir çözüm olduğunu belirtiyor. Tanıdığı bir ortama dönmek, Fransız oyuncuya sezonun ikinci yarısında golcülüğünü yeniden sergilemek için hemen bir fırsat sunacaktır.

Kiralık transfer formülü gerçekçi bir çözüm sunuyor

Frankfurt, Kalimuendo'yu yeniden kadrosuna katmayı kış dönemindeki birinci hedefi hâline getirse de sezon ortasında 30 milyon avroluk kalıcı bir transferi finanse etmek büyük bir mali engel oluşturacak. Bu nedenle gelecekte geçerli olacak bir satın alma maddesi içeren kiralık anlaşma, Alman kulübünün transferi tamamlaması için en olası yol olarak görülüyor. Böyle bir anlaşma, Forest'ın ilk yatırımını korurken uzun vadeli seçeneklerini de açık tutmasını sağlayacak.