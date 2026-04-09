Nottingham Forest - FC Porto maçında oyuncu değerlendirmeleri: Murillo ve Ortega parladı; zayıf taraf Portekiz'de beraberliği kaptı

Nottingham Forest, Estadio do Dragao'da azim ve direnç konusunda ustalık dersi verdi; muazzam bir taktiksel baskıya göğüs gererek maçı 1-1 berabere tamamladı. Maç, top hakimiyetini (%52) elinde tutan ve çok daha iyi fırsatlar yaratan Porto karşısında Forest'ın 3-4-2-1 blokunu koruma becerisiyle şekillendi. Porto'nun erken golü İngiliz takımı için uzun bir gece olacağını düşündürürken, 13. dakikada Martim Fernandes'in tuhaf bir kendi kalesine attığı gol, Vítor Pereira'nın adamlarının vazgeçmeyi reddettiği bir can simidi oldu.

İkinci yarı, büyük ölçüde çaresiz müdahaleler ve yapısal disiplinle geçti. Porto, maçı 1,92 Beklenen Gol (xG) ile tamamlarken, Forest'ın xG'si sadece 0,26'ydı; bu istatistik, konuk takımın ne kadar çok savunma hattına ve kalecisine güvendiğini ortaya koyuyor. 31 top uzaklaştırma ve 13 top kesme ile Forest, Avrupa'da ayakta kalmak için gereken taktiksel olgunluğu sergiledi ve son düdüğe kadar Portekiz devini çileden çıkardı.

Kaleci ve savunma

Stefan Ortega - 8/10

Konuk takımın en göze çarpan oyuncusu. Ortega, Forest'ın skoru eşit tutmasının başlıca nedeniydi ve Porto'nun kaleye attığı 8 isabetli şutta 7 hayati kurtarış yaptı. Yüksek toplarda topu kontrolü kusursuzdu ve Porto'nun geniş rotasyonları nedeniyle sık sık gerilen üçlü savunmaya sakinlik kattı.

Murillo - 7/10

İlk 45 dakika boyunca savunmanın merkezinde otoriter bir varlık gösterdi. İlk yarıda oyundan çıkmadan önce takımın en başarılı hava topu mücadelesini yönetti. Öne çıkıp oyunu kesme yeteneği, erken geçişleri engellemek için çok önemliydi, ancak oyundan çıkması ikinci yarıda kadroda değişiklik yapılmasına neden oldu.

Morato - 7/10

Porto'nun hücum hattının oluşturduğu fiziksel tehdidi kontrol altına almakla görevlendirilen Morato, saha içindeki pozisyon alımıyla dikkat çekti. Takımın yaptığı 31 top uzaklaştırma hareketine önemli katkı sağladı ve altı metre karesine gelen tehlikeli ortaları çoğu zaman kafasıyla uzaklaştıran isim oldu.

Zach Abbott - 6/10

Genç oyuncu, yüksek kaliteli bir rakibe karşı zorlu bir öğrenme süreci yaşadı. Ara sıra Wendel Gomes'in hareketlerine yakalanmasına rağmen, geri dönüş hızı çok önemliydi. Düşük blok içinde disiplinli kaldı ve Porto'nun erken baskısından sonra moralini bozmadı.

Orta saha

Dilane Bakwa - 5/10

Kontratakta etkili olamayan kanat bek için hayal kırıklığı yaratan bir gece oldu. Martim Fernandes'in içe doğru koşularını takip etmekte zorlandı ve başarılı bir orta yapamayınca 60. dakikada oyundan alındı.

Ryan Yates - 7/10

Orta sahada tipik bir kaptan performansı sergiledi. Yates, taktiksel bir dayanak noktası oldu, sürekli olarak üçlü savunmayı korudu ve Porto'nun ritmini bozdu. Yaptığı 4 faul taktiksel ve gerekliydi, ev sahibi takımın son üçte bir sahadaki momentumunu etkili bir şekilde kırdı.

Dan Ndoye - 6/10

Ndoye enerji ve çalışkanlık gösterdi ancak kontratakta Porto'yu gerçekten cezalandıracak son pası veremedi. Geçişlerde sahayı kapatmak için yorulmadan çalıştı ancak maç ilerledikçe ve yorgunluk baş gösterdikçe pas isabet oranı düştü.

Nicolas Dominguez - 6/10

Arjantinli oyuncu, Yates'in yanında gerekli mücadele ruhunu sergiledi. Top dağıtımında verimliydi ancak Porto orta sahada topu dolaştırırken gecenin büyük bir kısmını boşuna koşuşturarak geçirdi. Bununla birlikte, gösterdiği çaba yadsınamazdı.

Hücum

Morgan Gibbs-White - 6/10

Forest'ın yaratıcılığı, Porto'nun derin oynayan orta saha oyuncuları tarafından büyük ölçüde söndürüldü. Hatlar arasında boşluk bulmakta zorlandı ve 60. dakikada taze kanlar için oyundan alınana kadar hücum üçgeninde sadece birkaç dokunuşla sınırlı kaldı.

James McAtee - 5/10

McAtee, maçın fiziksel yapısını zorlayıcı buldu. Teknik kalitesini zaman zaman gösterdi ancak Porto'nun savunmacıları tarafından sık sık topu kaptırdı. Az sayıdaki fırsatları gole çevirmek için gereken soğukkanlılıktan yoksundu.

Chris Wood - 5/10

Saha içinde kaldığı 46 dakika boyunca izole bir figürdü. Topu tutma becerisi zaman zaman faydalı olsa da, gerçek bir gol tehdidi oluşturacak pas desteği alamadı. İlk yarıda oyundan alınması, geçişlerde daha fazla hız kazandırmak için yapılan taktiksel bir hamleydi.

Yedekler ve teknik direktör

Igor Jesus - 6/10

Devre arasında Wood'un yerine oyuna giren Jesus, daha hareketli bir tehdit oluşturdu ancak yine de Porto kalecisi Diogo Costa'yı zorlamakta zorlandı.

Nikola Milenkovic - 7/10

Murillo'nun yerine oyuna girdi ve son 20 dakikada hava toplarında muazzam bir performans sergiledi, Forest'ın beraberliği korumasını sağladı.

Omari Hutchinson - 6/10

Sağ kanada çok ihtiyaç duyulan enerjiyi kattı, ancak son vuruşları tutarsız kaldı.

Neco Williams - 6/10

Son yarım saatte Bakwa'dan daha iyi bir savunma performansı sergiledi.

Ibrahim Sangare - N/A

Orta sahayı güçlendirmek için maçın sonlarında oyuna girdi.

Vítor Pereira - 7/10

Teknik direktör, yaptığı reaktif değişikliklerle övgüyü hak ediyor. Takımının ezildiğini fark eden teknik direktör, devre arasında yaptığı çift oyuncu değişikliğiyle savunma yapısını dengeledi ve eski kulübü karşısında hayati bir puanı garantiledi.