Nottingham Forest en son ne zaman Premier Lig'de oynadı? Takımın tarihçesi ve dereceleri

Chris Burton
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2021/22 sezonunda Championship play-off finaline yükselen takım büyük sahneye dönmek için sabırsızlanıyor.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nı iki kez kazanan Nottingham Forest, 21. yüzyılın başında kendini İngiliz futbolunun üçüncü seviyesinde bulmuştu ve 2000'lerde henüz Premier Lig'de boy gösteremedi.

Hedef bu kuraklığa olabildiğince çabuk son vermek. Kulüp, efsane teknik adam Brian Clough'un ruhunu City Ground'da yeniden canlandırmak ve Premier Lig takımlarını yeniden Trent Nehri'nin kıyısına getirmek istiyor.

Peki Nottingham Forest, Premier Lig'den kaç yıldır uzak ve devlerin arasına ne zaman dönecek? Gelin, GOAL ile göz atalım.

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Nottingham Forest en son ne zaman Premier Lig'de oynadı?

Clough yönetimindeki Forest, 1992/93 sezonunda Premier Lig'in kurucu üyelerinden biriydi. Hatta yenilenen yüzüyle ligin ilk golünü, Forest'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta Teddy Sheringham kaydetmişti.

O sezon lige veda eden Forest, sonraki sezon Premier Lig'e döndü ve o tarihten bu yana iki kez daha küme düştü.

Son olarak 1998/99 sezonunda sonuncu olarak yedi yılda üçüncü kez küme düşen Forest, 23 yıldır Premier Lig'in uzağında.

2002/03, 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında Championship playofflarından yarı finalde elenen Forest, 2005-2008 yılları arasında üç sezonu ise Birinci Lig'de geçirdi.

2021/22 sezonunda Steve Cooper'la bir kez daha playoff bileti alan Forest, yarı finalde Sheffield United'ı penaltılarla geçerek Wembley'deki büyük finale adını yazdırdı.

Nottingham Forest celebrate Jack Colback goal 2021-22
Getty

Nottingham Forest, Premier Lig'de son kez oynadığında teknik direktörü kimdi?

Forest 1998/99 sezonuna, bir önceki sezon takımı alt ligde şampiyonluğa taşıyan tecrübeli çalıştırıcı Dave ‘Harry’ Bassett ile girdi.

Fakat sorunlar daha yeni sezon başlamadan ortaya çıkmıştı. Colin Cooper ve Kevin Campbell gibi kilit isimlerin ayrılığı hem kulüp içinde, hem de taraftarlar arasında huzursuzluk yarattı.

Şampiyonluk sezonunda 34 golle yıldızlaşan Hollandalı forvet Pierre van Hooijdonk transfer talebi geri çevrilince maçlara çıkmama kararı aldı.

Zorlu şartlarda çalışan Bassett'le yollar Ocak ayında ayrıldı ve bir maçlığına takımı Micky Adams yönettti.

Ron Atkinson Nottingham Forest
Getty

Ligde kalma ümidiyle Ron Atkinson göreve getirildi, ama ilk maçında yanlışlıkla Arsenal yedek kulübesine giden Atkinson kaçınılmazı önleyemedi ve Forest bir kez daha alt ligin yolunu tuttu.

Nottingham Forest, Premier Lig'de son kez oynadığında kadroda hangi oyuncular vardı?

Tecrübeli bir kadrosu bulunan Forest, Steve Chettle, Scot Gemmill ve Steve Stone gibi uzun yıllardır kulüpte forma giyen isimlere sahipti. Ancak takım Premier Lig'de kalmasını sağlayacak X-faktöründen yoksundu.

Van Hooijdonk'un bunu sağlaması bekleniyordu, fakat Kasım 1998'e kadar sürdürdüğü grevin ardından sadece 21 maçta forma giydi.

Pierre van Hooijdonk Nottingham Forest 1998-99
Getty

O sezon takımın en golcü ismi olan Dougie Freedman ligde tek haneli gol sayısında kalmıştı. Forest ise hem hücum, hem savunma istatistiklerinde ligin en kötüsüydü.

Oyuncu

Maç

Gol

Dave Beasant

26

0

Matthieu Louis-Jean

15(1)

0

Alan Rogers

34

4

Nigel Quashie

12(4)

0

Steve Chettle

32(2)

2

Jon-Olav Hjelde

16(1)

1

Steve Stone

26

3

Scot Gemmill

18(2)

0

Neil Shipperley

12(8)

1

Andy Johnson

25(3)

0

Chris Bart-Williams

20(4)

3

Chris Doig

1(1)

0

Mark Crossley

12

0

Dougie Freedman

20(11)

9

Criag Armstrong

20(2)

0

Richard Gough

7

0

Geoff Thomas

5

1

Thierry Bonalair

24(4)

1

Ian Woan

0(2)

0

Jean-Claude Darcheville

14(2)

2

Glyn Hodges

3(2)

0

Carlton Palmer

13

0

Des Lyttle

5(5)

0

Bernard Allou

0(2)

0

Christian Edwards

7(5)

0

Jesper Mattsson

5(1)

0

Steve Melton

1

0

Andy Gray

3(5)

0

Marlon Harewood

11(12)

1

John Harkes

3

0

Hugo Porfirio

3(6)

1

Stale Stensaas

6(1)

0

Pierre van Hooijdonk

19(2)

6

Nottingham Forest'ın Premier Lig karnesi

Premier Lig'de beş sezon geçiren kulüp en iyi derecesini 1994/95'te Stuart Pearce kaptanlığında, Stan Collymore'un golleriyle üçüncü olarak elde etti.

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Sonraki sezon dokuzuncu olan takım diğer üç yılda ise ligi son sırada bitirdi.

Premier Lig'de Forest formasını en fazla giyen isim 174 maçta Chettle. Hollandalı Bryan Roy ise 24 golle en golcü Forest oyuncusu.

Maç

G

M

Attığı

Yediği

198

60

79

229

287