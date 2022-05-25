Nottingham Forest en son ne zaman Premier Lig'de oynadı? Takımın tarihçesi ve dereceleri
Şampiyon Kulüpler Kupası'nı iki kez kazanan Nottingham Forest, 21. yüzyılın başında kendini İngiliz futbolunun üçüncü seviyesinde bulmuştu ve 2000'lerde henüz Premier Lig'de boy gösteremedi.
Hedef bu kuraklığa olabildiğince çabuk son vermek. Kulüp, efsane teknik adam Brian Clough'un ruhunu City Ground'da yeniden canlandırmak ve Premier Lig takımlarını yeniden Trent Nehri'nin kıyısına getirmek istiyor.
Peki Nottingham Forest, Premier Lig'den kaç yıldır uzak ve devlerin arasına ne zaman dönecek? Gelin, GOAL ile göz atalım.
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Nottingham Forest en son ne zaman Premier Lig'de oynadı?
Clough yönetimindeki Forest, 1992/93 sezonunda Premier Lig'in kurucu üyelerinden biriydi. Hatta yenilenen yüzüyle ligin ilk golünü, Forest'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta Teddy Sheringham kaydetmişti.
O sezon lige veda eden Forest, sonraki sezon Premier Lig'e döndü ve o tarihten bu yana iki kez daha küme düştü.
Son olarak 1998/99 sezonunda sonuncu olarak yedi yılda üçüncü kez küme düşen Forest, 23 yıldır Premier Lig'in uzağında.
2002/03, 2009/10 ve 2010/11 sezonlarında Championship playofflarından yarı finalde elenen Forest, 2005-2008 yılları arasında üç sezonu ise Birinci Lig'de geçirdi.
2021/22 sezonunda Steve Cooper'la bir kez daha playoff bileti alan Forest, yarı finalde Sheffield United'ı penaltılarla geçerek Wembley'deki büyük finale adını yazdırdı.
Nottingham Forest, Premier Lig'de son kez oynadığında teknik direktörü kimdi?
Forest 1998/99 sezonuna, bir önceki sezon takımı alt ligde şampiyonluğa taşıyan tecrübeli çalıştırıcı Dave ‘Harry’ Bassett ile girdi.
Fakat sorunlar daha yeni sezon başlamadan ortaya çıkmıştı. Colin Cooper ve Kevin Campbell gibi kilit isimlerin ayrılığı hem kulüp içinde, hem de taraftarlar arasında huzursuzluk yarattı.
Şampiyonluk sezonunda 34 golle yıldızlaşan Hollandalı forvet Pierre van Hooijdonk transfer talebi geri çevrilince maçlara çıkmama kararı aldı.
Zorlu şartlarda çalışan Bassett'le yollar Ocak ayında ayrıldı ve bir maçlığına takımı Micky Adams yönettti.
Ligde kalma ümidiyle Ron Atkinson göreve getirildi, ama ilk maçında yanlışlıkla Arsenal yedek kulübesine giden Atkinson kaçınılmazı önleyemedi ve Forest bir kez daha alt ligin yolunu tuttu.
Nottingham Forest, Premier Lig'de son kez oynadığında kadroda hangi oyuncular vardı?
Tecrübeli bir kadrosu bulunan Forest, Steve Chettle, Scot Gemmill ve Steve Stone gibi uzun yıllardır kulüpte forma giyen isimlere sahipti. Ancak takım Premier Lig'de kalmasını sağlayacak X-faktöründen yoksundu.
Van Hooijdonk'un bunu sağlaması bekleniyordu, fakat Kasım 1998'e kadar sürdürdüğü grevin ardından sadece 21 maçta forma giydi.
O sezon takımın en golcü ismi olan Dougie Freedman ligde tek haneli gol sayısında kalmıştı. Forest ise hem hücum, hem savunma istatistiklerinde ligin en kötüsüydü.
Oyuncu
Maç
Gol
Dave Beasant
26
0
Matthieu Louis-Jean
15(1)
0
Alan Rogers
34
4
Nigel Quashie
12(4)
0
Steve Chettle
32(2)
2
Jon-Olav Hjelde
16(1)
1
Steve Stone
26
3
Scot Gemmill
18(2)
0
Neil Shipperley
12(8)
1
Andy Johnson
25(3)
0
Chris Bart-Williams
20(4)
3
Chris Doig
1(1)
0
Mark Crossley
12
0
Dougie Freedman
20(11)
9
Criag Armstrong
20(2)
0
Richard Gough
7
0
Geoff Thomas
5
1
Thierry Bonalair
24(4)
1
Ian Woan
0(2)
0
Jean-Claude Darcheville
14(2)
2
Glyn Hodges
3(2)
0
Carlton Palmer
13
0
Des Lyttle
5(5)
0
Bernard Allou
0(2)
0
Christian Edwards
7(5)
0
Jesper Mattsson
5(1)
0
Steve Melton
1
0
Andy Gray
3(5)
0
Marlon Harewood
11(12)
1
John Harkes
3
0
Hugo Porfirio
3(6)
1
Stale Stensaas
6(1)
0
Pierre van Hooijdonk
19(2)
6
Nottingham Forest'ın Premier Lig karnesi
Premier Lig'de beş sezon geçiren kulüp en iyi derecesini 1994/95'te Stuart Pearce kaptanlığında, Stan Collymore'un golleriyle üçüncü olarak elde etti.
Sonraki sezon dokuzuncu olan takım diğer üç yılda ise ligi son sırada bitirdi.
Premier Lig'de Forest formasını en fazla giyen isim 174 maçta Chettle. Hollandalı Bryan Roy ise 24 golle en golcü Forest oyuncusu.
Maç
G
M
Attığı
Yediği
198
60
79
229
287