Nottingham Forest - Coventry City biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Nottingham Forest taraftarları, yüksek bonservis bedelleriyle yazın kadroya katılan Ousmane Diomande ve Liam Delap'in, Coventry City'nin 19 Eylül Cumartesi günü Premier League maçında City Ground'a gelmesine kadar takıma uyum sağlamış ve en iyi formuna ulaşmış olmasını umacaktır.

Forest, geçen sezon lige yeni yükselen Leeds United'ı (3-1) ve Burnley'yi (4-1) etkileyici şekilde mağlup etti ve 25 yıl sonra ilk kez en üst lige dönen Coventry City'ye de ciddi sorunlar çıkarabileceklerine inanıyor olacak.

Taraflar en son beş sezon önce Championship'te karşı karşıya geldiğinde, Forest City Ground'da üstünlük kurmuş, ev sahibi ekipte Brennan Johnson ve James Garner devrelerin iki yanında fileleri havalandırmıştı.

Forest, Midlands'taki rakibini bir kez daha yenebilecek mi? GOAL, Nottingham Forest - Coventry City maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Nottingham Forest - Coventry City Premier League maçı ne zaman?

Nottingham Forest - Coventry City maçı, 19 Eylül Cumartesi günü City Ground'da (Nottingham) oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 17.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 19 Eyl 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Coventry City Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Aşırı küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları yeniden satış için kulübe bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Nottingham Forest - Coventry City Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma uygular, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altıdaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek liste fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölgedeki uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini liste fiyatından satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bilet fiyatları ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar küresel sporda satın alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en üst seviyedeki sezonluk bilet sahiplerine, maksimum sadakat puanına sahip olanlara satılıyor; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmıyor.

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