Premier Lig - Hafta 7 18 Eki 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest ile Arsenal arasındaki maç, 18 Ekim 2026'da EST ile 11.30'da, GMT ile 15.30'da başlayacak.

Arsenal, yeniden kazanmaya başladıktan sonra Forest deplasmanına gidiyor

Mikel Arteta ve Arsenal, Brighton karşısında alınan 3-0'lık yenilginin etkisini üç haftalık millî maç arasının tamamı boyunca üzerinden atamadı. Cumartesi günü, hafta sonuna kadar yenilgi yüzü görmemiş Leeds'i 2-1 mağlup ederek buna en iyi şekilde yanıt verdi. Arsenal, ilk yarıdaki özensiz oyununu ve Leeds'in 55. dakikada bulduğu golü geride bırakarak Riccardo Calafiori ile sonradan oyuna giren Bruno Guimaraes'in golleriyle galibiyete ulaştı. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde Eberechi Eze, Jurrien Timber ve Bukayo Saka'nın golleriyle Lille'i 3-0 mağlup etti.

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Forest henüz ritmini bulamadı

Nottingham Forest, yeni teknik direktörü Pierre Sage yönetiminde istikrarsız bir başlangıç yaptı. İlk altı maçında beş puan topladı ancak son iki karşılaşmasını kaybetti. İlginç şekilde, bu sezon tüm kulvarlarda evinde henüz kazanamadı: Coventry ve Leeds'e yenildi, zor günler geçiren Tottenham ile 0-0 berabere kaldı. Crystal Palace karşısında sekiz net gol fırsatı yaratmasına rağmen 3-1 kaybeden takımının bitiricilik eksikliği Sage'i üzecektir. Forest, bu statta Arsenal ile oynadığı son iki Premier League maçında gol yememesinin ardından, bu karşılaşmada da şampiyonun işini zorlaştırmayı umacak.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Forest'ta Igor Jesus, Nikola Milenkovic ve Nicolo Savona sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Arsenal'de William Saliba ve Christos Tzolis hâlâ forma giyemiyor; takımda bunların dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son üç maçının hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

İki takımın City Ground'da oynadığı son iki Premier League maçı 0-0 sona erdi.

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Takımlardan haberler ve kadrolar

Oliver Glasner, sakatlıkları nedeniyle Igor Jesus, Nikola Milenkovic ve Nicolo Savona'dan yararlanamayacak. Kadrosunda şu anda cezalı oyuncu bulunmuyor. Muhtemel ilk 11'e ilişkin bilgiler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Mikel Arteta, ikisi de sakat olarak listelenen William Saliba ve Christos Tzolis olmadan plan yapmak zorunda. Deplasman takımında kayıtlı cezalı oyuncu yok; kadroya ilişkin yeni bilgiler maç öncesinde paylaşılacak.

Son maçlardaki performans

Nottingham Forest, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son Premier League maçında Crystal Palace'a 3-1 yenildi; ligde Coventry City'ye de 1-0 mağlup oldu. Forest'ın bu süreçteki tek galibiyeti, Aston Villa deplasmanında aldığı 2-1'lik sonuçtu. Tottenham ile 0-0, Liverpool ile 2-2 berabere kaldı. Bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi.

Arsenal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve bir yenilgi aldı; beraberlik yaşamadı. Son maçında Premier League'de Leeds United'ı 2-1 mağlup etti. Ayrıca Carabao Kupası'nda Ipswich Town karşısında 2-4'lük bir galibiyet elde etti. Arsenal'in bu dönemdeki tek yenilgisi, Brighton karşısında aldığı 3-0'lık sonuçtu. Beş maçta on gol atıp dört gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

İki takımın City Ground'daki son karşılaşması, 17 Ocak 2026'da Premier League'de oynandı ve 0-0 sona erdi. Aralarındaki son beş maçın üçünü Arsenal kazandı, ikisi berabere bitti; Forest bu süreçte galibiyet alamadı. Arsenal'in galibiyetleri arasında Emirates'te aldığı iki 3-0'lık sonuç ve Ocak 2024'te City Ground'da elde ettiği 2-1'lik galibiyet bulunuyor. Golsüz biten iki maç da Nottingham'da oynandı.

Puan durumu

Arsenal, Premier League puan tablosunda ikinci sırada ve şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından biri. Nottingham Forest ise 14. sırada. Böylece bu maç, zirveyi hedefleyen bir takımla alt sıralardan uzaklaşmak isteyen bir takımı karşı karşıya getirecek.